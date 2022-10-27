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李秉穎：次世代疫苗防有症狀感染效果較好 高風險能打快打

2022/10/27 10:46（10/27 11:03 更新）
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台大醫師李秉穎27日說，次世代預防有症狀感染效果較好，但對抗重症、死亡能力與原始株疫苗差不多，籲高風險者不用特別等疫苗，能打就快打。圖為13日民眾在三重綜合體育館接種莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
台大醫師李秉穎27日說，次世代預防有症狀感染效果較好，但對抗重症、死亡能力與原始株疫苗差不多，籲高風險者不用特別等疫苗，能打就快打。圖為13日民眾在三重綜合體育館接種莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）衛福部通過次世代BA.5雙價疫苗EUA，台大醫師李秉穎今天說，次世代預防有症狀感染效果較好，但對抗重症、死亡能力與原始株疫苗差不多，籲高風險者不用特別等疫苗，能打就快打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種是預防重症、死亡的方法之一，繼莫德納次世代BA.1雙價疫苗自9月24日開打，衛生福利部食品藥物管理署昨天通過BNT、莫德納的次世代BA.5雙價疫苗緊急使用授權（EUA），首批預計向莫德納採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，打原始株跟次世代疫苗，抗體高度只有差一點點，對於保護效力不會有很大影響。

李秉穎指出，次世代好處是對抗變異病毒的抗體綜合能力比較好，但對抗重症跟原始株應該差不多，從學理而言，有症狀的感染主要是看抗體，所以會有免疫橋接，疫苗引起的抗體高度，跟預防有症狀感染能力正相關，預防重症跟死亡則與T細胞反應有關。

李秉穎解釋，T細胞才能去殺死已經躲在細胞中的病毒，不至於擴大、惡化，這種T細胞反應在各種疫苗之間沒有明顯差異，且T細胞反應不太會衰退，經過6個月、1年就是持平，不像抗體會下降比較快，基於預防重症跟死亡，打不打次世代不是很重要，差別是有症狀感染的保護力不太一樣。

有專家質疑次世代疫苗未進行第3期人體對照試驗，李秉穎表示，次世代疫苗就是拚速度，因為每3到6個月就會出現新的變異株，若要進行人體對照試驗約須半年，緩不濟急，因此現在都是以免疫橋接方式審核。

李秉穎舉例，世界衛生組織（WHO）最近認可一款歐洲的疫苗可使用，為不活化全細胞疫苗，跟目前市面上的COVID-19疫苗都不同，不良反應則與蛋白疫苗類似，認可根據就是免疫橋接。

李秉穎說，有些人誤導免疫橋接不可靠，事實上流感疫苗就是類似免疫橋接，因為不可能等做完第3期，流感已經過去了；認證就是看抗體高度，並不會說沒有做對照研究，疫苗就不能打，「沒有這種事情」。（編輯：陳政偉）1111027

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