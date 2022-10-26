陳秀熙：染BA.2康復仍須施打次世代疫苗 接種間隔建議縮短為2個月

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台大公衛學院教授陳秀熙指出，染BA.2康復者仍須再施打次世代疫苗，接種間隔時間建議從現行3個月縮短為2個月，甚至1個月。圖為民眾13日在三重體育館接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北26日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，染BA.2康復者仍須再施打次世代疫苗，接種間隔時間建議從現行3個月縮短為2個月，甚至1個月。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，陳秀熙今天帶領研究團隊，引述海外研究指出，Omicron變異株再感染不但較其他變種病毒危險高，再感染間隔縮短非常多，尤其是BA.2感染後再次感染BA.5的間隔，已縮短到「小於10週」。

陳秀熙指出，學界預測BA.4.6會取代BA.4在美國成為主要流行病毒株，亞洲則會由重組病毒XBB成為主要流行病毒株。這些預測影響未來單株抗體藥物開發以及次世代疫苗改良，這也是為什麼次世代疫苗在未來，會成為對抗Omicron的關鍵。

陳秀熙表示，次世代疫苗對降低中重症有「緊迫性」，如果沒有接種次世代疫苗，預估台灣到明年1月份，會產生1萬餘名中症病患、5000餘名重症病患。

次世代疫苗也能降低再感染風險，陳秀熙指出，目前台灣約23%的人感染BA.2，若不施打次世代疫苗，仍可能會感染BA.5或其他病毒株。如果NPI（非藥物介入措施）做得好，預估再感染人數為68萬人；但若過度解封，則可能有130萬人再感染。

台北醫學大學教授陳立昇引述丹麥研究指出，Omicron較其他病毒株而言，再感染週期更短，感染BA.2者，約26%會再感染BA.5，且再感染的間隔最快為10週。

另外，美國健康照護協會也提出6點感染者需要再接種疫苗的原因，包含有再次感染可能、部分感染者不會產生免疫、無症狀或輕症抗體消失較快、疫苗較自然感染有較好免疫，疫苗產生抗體較高。

陳秀熙強調，科學實證結果顯示，感染BA.2民眾應該盡快施打次世代疫苗，避免再次感染BA.5，進而傳播給其他人。感染後須間隔3個月才能再接種疫苗的政策，應考慮修正為2個月，甚至1個月。（編輯：陳政偉）1111026