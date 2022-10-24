本土疫情下一波病毒變異 羅一鈞估最快112年1月

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中央流行疫情指揮中心24日在記者會宣布新增2萬6336例本土個案，境外移入增21例；這也是單日個案連5天低於4萬例。圖為台北市一間醫院急診室候診人潮。中央社記者鄭清元攝 111年10月24日

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北24日電）本土疫情主流病毒株目前是BA.5，隨著國際陸續更新「病毒碼」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天預估，下一波本土變異株改變並取代BA.5，最快發生在明年1月。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新病例病毒基因定序結果，Omicron亞型變異株BA.5驗出率為92%，迄今未檢出本土BA.2.75、BF.7、BQ.1或BQ.1.1或XBB病例。羅一鈞下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，預計疫情脫離高原期後，BA.5株仍會維持數週為大宗。

境外移入病例的異株驗出率，以BA.5（70%）最多，其他新興變異株為：BA.2.75（14%）、BA.2（8%）、BQ.1或BQ.1.1（6%）、BA.4.6（2%），沒有驗出BF.7及XBB。羅一鈞表示，陸續驗出零星新興變異株，但都處在20%以下，暫時無法推斷下一個流行病毒株。

歐盟近日將新興病毒株BQ家族列為重點變異株，羅一鈞說，台灣已執行風險評估，各國BQ家族所占的定序占比平均為1到2成左右，其中美國也是差不多比例，據歐洲模型推估11月中旬起BQ家族可能占比可能達50%，成為主要流行株，明年初驗出率甚至會到80%以上。

羅一鈞進一步說明，台灣上週驗出2例BQ.1.1境外移入病例，分別來自德國、英國，還有BQ.1美國境外移入病例，彼此相差一個基因位點不同；一般而言，BQ.1.1免疫逃脫略勝BQ.1，歐洲專家現階段普遍認為BQ.1.1會成為主要病毒株，在分類上都屬於BQ家族。

（指揮中心提供）

除此之外，羅一鈞表示，XBB現階段是新加坡的主流變異株，預估11月中上旬達流行高峰，印度、孟加拉及尼泊爾也都相繼檢出，亞洲可能不會由BQ家族取代BA.5，哪一個變異株會成為台灣的下一波主流很難預料。

羅一鈞分析，台灣還在BA.5高原期，再加上次世代疫苗增加抵抗力，預估再過2到3個月才有下一波本土變異株改變，接下來會做好國際疫情觀察跟分析研究。即是歐美BQ家族來勢洶洶，但當地占比僅有1到2成，需要時間變成當地主流株，才會在境外移入看到病例明顯增加。

針對網路上流傳「紐約時報」9月27日報導，世界各地疫情的圖表上台灣排第一名，是目前全世界疫情最糟糕的地方，指揮中心指揮官王必勝再次重申，台灣BA.5疫情是世界最晚發生，所以近期疫情狀況「當然是世界上最高」，須以整體防疫成效分析，各方面評比都是很好的。（編輯：陳清芳）1111024