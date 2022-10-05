打4劑疫苗關免疫系統？指揮中心：科學實證未發現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）近期通訊軟體中頻傳「第4劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」謠言，指揮中心今天闢謠指出，科學實證未發現COVID-19疫苗接種多劑會造成免疫耐受性，不要誤信這樣說法。

現階段仍處於Omicron亞型變異株疫情流行期，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，但近期通訊軟體上，卻出現關於美國主流媒體電視節目承認「第4劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」的謠言。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，外文網站或評論類似這樣說法聽起來很可怕，常是透過多次翻譯傳播，很難找尋原文查證，導致長者不願意施打疫苗，指揮中心日前已交由台灣事實查核中心查核。

羅一鈞說，據了解，這個類似談話性節目邀請1名新聞工作者，分享對於COVID-19疫苗第4劑的看法，這名來賓以個人去評論，並未提出相關科學證據及解釋。這樣的言論僅這名新聞工作者個人意見描述，並非這個美國電視節目主張的正確資訊。

羅一鈞鄭重澄清，科學實證未發現接種多劑COVID-19疫苗會造成免疫耐受性，接種COVID-19疫苗也不會降低免疫系統對其他疾病免疫力。他呼籲不要誤信、不要轉傳，避免嚴重影響長者接種次世代疫苗施打意願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，有關「指揮中心不再公布死亡分析，是因為打第3劑死最多，由此也不鼓勵多打針」謠言，羅一鈞說，據統計，今年截至10月4日累計1萬426例本土確診病例死亡，其中未曾接種疫苗者占44%、接種1至2劑占22%、接種3劑以上者占34%。確診死亡個案中，3分之2為未完整接種疫苗者。

羅一鈞說，他的父母也都完成施打次世代疫苗，指揮中心一向建議民眾應完整接種COVID-19疫苗，以獲得足夠免疫力，減少重症及死亡風險。每天疫情記者會公布的「本士死亡個案說明」手板都會列出死亡個案的年齡、慢性病史、是否接種疫苗及劑數等資訊。（編輯：陳政偉）1111005