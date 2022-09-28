研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華聖頓27日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗去年推出不久後，全美各地的女性開始在社群媒體PO出她們切身經歷的奇怪副作用：經期大亂。如今有新的研究報告證實，這類傳聞有事實根據。

「華盛頓郵報」報導，根據一項針對全球近2萬人所做的研究，接種新冠疫苗可能改變月經週期，與未施打疫苗的人相比，接種疫苗者的經期平均推遲約一天。

今天發表於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的研究數據取自一款名為Natural Cycles的女性經期追蹤App，這款應用程式的用戶來自全球各地，但大多來自北美、英國和歐洲。研究人員使用App的「去識別化」數據來比較1萬4936名接種疫苗者和4686名未接種疫苗者的月經週期。

由於使用這款App的用戶每個月都會追蹤自己的經期，因此研究人員能夠分析她們在接種疫苗前的3個月經週期和接種疫苗後至少一個月經週期，並與未接種疫苗者的4個月經週期進行比較。

研究顯示，接種疫苗者在施打第一劑疫苗後，月經週期平均推遲0.71天，在一個月經週期內接種兩劑疫苗者，經期延後的時間更長。在這一組人當中，月經週期平均增加4天，13%的人晚了8天甚至更長，而對照組則為5%。

領導這項研究的俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）婦產科教授艾德曼（Alison Edelman）說，對大多數人來說，這種影響屬暫時性，過了一個月經週期便會恢復正常。她說，沒有跡象表明這類副作用會對生育能力產生任何影響。

艾德曼說：「現在我們可以向人們提供有關（施打疫苗後）月經週期可能發生何種變化的訊息。我希望這能讓大家放心。」

研究人員並不清楚疫苗似乎會影響月經週期的確切原因，但艾德曼說，免疫系統與生殖系統息息相關，炎症或強烈的免疫反應可能引起月經波動。

月經出現任何異常都可能帶來壓力，引發人們對意外懷孕或患病的擔憂，人們對公衛官員未針對可能的副作用或在推出疫苗前進行更多研究感到不滿。

這項研究的一個主要限制是，相關調查僅涵蓋那些沒有進行節育、在接種疫苗前月經週期規律且年齡落在18至45歲之間的女性。

這項研究並未回答人們對疫苗和月經週期的所有問題，包括疫苗如何影響跨性別男性和非二元性別者。自疫苗推出以來，社群媒體上有許多用戶都在抱怨接種疫苗後，經期變得更長、經血量增多、經痛更加嚴重，不過這項報告並未特別針對經血量或生理痛等其他副作用進行分析，但研究人員表示，研究確實表明，平均而言，接種疫苗似乎不會讓經期變得更長。

住在加州柏克萊（Berkeley）的21歲女子比拉依（Caiityya Pillai）說，她在2021年3月注射第一劑疫苗後，原本經血量不多的她經痛變得非常嚴重，經期持續時間多了一倍。

她說：「那種痛不像一般的疼痛。我痛到哭出來，只能躺在床上。」

比拉依說，她因此焦慮得喘不過氣，擔心自己身體可能有其他毛病，但經過兩個月經週期後，她的生理期又恢復正常。當她在2021年7月接種第2劑疫苗時，情況又再次惡化，但她說，這次感覺比較平靜，因為她在網路上看見許多人都有類似經歷。

艾德曼說，另一項研究的初步結果顯示，接種COVID-19疫苗有時可能導致經血量增多；這項針對近1萬人的研究仍在接受同儕審查。

但她也承認，她的研究僅針對月經週期正常且不使用激素避孕藥的女性，而且個人經歷可能存在很大差異。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1110928