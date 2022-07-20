打疫苗後會不會影響月經？法國請女性填表回報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國衛生當局已邀請懷疑月經週期受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗影響的女性，在政府網站上回報任何變化。

法新社報導，為了調查輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗可能產生的副作用，法國國家藥物暨健康產品安全局（ANSM）因此提出這項建議。法國女性接種輝瑞和莫德納疫苗共計7000萬次。

國家藥物暨健康產品安全局昨晚在聲明中敦促女性在衛生部網站上的「申報表中，盡可能提供詳細的訊息」。

國家藥物暨健康產品安全局表示，約1萬1000名女性已經向醫生回報經期變化，其中大部分涉及「不太嚴重」的症狀，包括經期不規律、出血比平時更多或更少。

這些大多是接種疫苗後出現的短期影響，但沒有確切證據證明疫苗跟經期之間的關聯。

上週發表在期刊「科學先端」（Science Advances）上的一項研究發現，42%的調查受訪者表示接種疫苗後經期出血量更大。

研究也發現，一些停經後女性和進行性別確認荷爾蒙治療的跨性別男性，回報有意外出血的情況。

2021年4月，美國伊利諾大學（University of Illinois）和華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine）研究人員對3萬9000 人進行這項調查。

今年1月，俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）對將近4000人的研究數據顯示，與未接種疫苗的女性相比，打過疫苗的女性經期會稍微延後約1天。

根據這篇發表於「美國產科與婦科期刊」（Journal of Obstetrics & Gynecology）的論文作者，經期的些許改變在臨床上不具意義。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110720