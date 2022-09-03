BA.5二價疫苗爭議 王必勝：應先擋雨而非等新傘

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）外界質疑指揮中心沒直接採購鎖定BA.5的莫德納次世代二價疫苗，指揮官王必勝今天以下雨為比喻表示，應先用準備好的傘擋雨，而非淋雨卻期待等新傘，現有對BA.5有效疫苗，就該去接種。

本土Omicron BA.5疫情已經開始，莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代「二價疫苗」昨天獲緊急使用授權（EUA），但台灣通過為針對原始株和BA.1變異株，與美國通過鎖定原始株和BA.5變異株的二價疫苗不同。

中國廣播公司董事長趙少康今天在臉書（Facebook）貼文質疑，病毒已變異到BA.5，為什麼不直接購買能對抗BA.5的疫苗？他也點名前衛福部長、現民進黨台北市長參選人陳時中及中央流行疫情指揮中心，「大官們真應該推出去打屁股」。

對此，指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，次世代疫苗主要有2種劑型，針對COVID-19「原型株+BA.1」是近期剛出來的疫苗，已完成第2、3期臨床試驗，核准使用國家有英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大與台灣。

另一款次世代疫苗則為「原型株+BA.4/BA.5」，目前只有動物試驗，輔以BA.1臨床試驗作佐證，僅有美國於8月31日通過，因為是非傳統作法，「我們也有點訝異」，但美國應該也有他們的考量。

（指揮中心提供）

此外，王必勝說，莫德納目前無法供貨針對BA.5的二價疫苗給美國以外其他國家，指揮中心也有推算如果要採購針對BA.5的二價疫苗，需要等到年底，會持續關注並請廠商提供資料，再依審查結果與廠商洽詢購買。

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王必勝強調，這一週確診人數是到21.2萬例，比上週17.2萬例上升約23%，連續3週上升且幅度擴大，「表示疫情已經起來了」，就像疫情即將面臨一場大雨，就該用準備好的雨傘擋雨，而非淋雨再等新的雨傘來。

王必勝重申，現有的有效疫苗，在疫情開始時應該要去施打，未來看到證據充足，要購買就去買；指揮中心從以前到現在都沒有逼迫民眾打疫苗，如果是堅持要等新二價疫苗的人可以等，但不要妨礙訊息傳遞。（編輯：陳政偉）1110903

（指揮中心提供）