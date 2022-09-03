9/3本土3萬2529例 增42死、140例中重症[影]

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）國內COVID-19疫情升溫，今天新增3萬2529例本土病例，中重症增140例，其中42人死亡。最年輕死亡個案為長期臥床40多歲女性，沒接種過疫苗；另新增1例兒童重症腦炎，仍住院中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在記者會說明，今天國內新增3萬2529例本土個案，確診個案新增中重症140例（中症97例、重症43例），其中42人死亡；另新增283例境外移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至9月2日，本土輕症、無症狀個案累計530萬8513例、占99.54%，中症累計1萬3652例、占0.26%，重症累計1萬667例、占0.2%，其中死亡累計9174人。

今天新增42例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增較年輕的死亡個案為一名40多歲女性，本身有慢性神經系統疾病，多年前因外傷性腦病變開始長期臥床，但沒有接種過任何一劑疫苗。

羅一鈞說，個案在8月14日出現發燒、呼吸喘症狀，家用快篩陽性，經視訊診斷確診，雖然居家照護期間曾服用「莫納皮拉韋」口服抗病毒藥物，但8月18日陸續出現呼吸困難、血壓偏低送急診，X光顯示肺炎，住院期間給予瑞德西韋、抗生素等藥物治療，病況卻持續惡化，經積極搶救仍不幸於8月29日過世，死因為COVID-19、外傷性腦病變。

今天新增1例兒童腦炎重症個案，為1歲男童，沒有慢性病、沒有施打過疫苗，8月30日出現發燒症狀，快篩陽性確診，當天持續抽搐、意識改變、嘴唇發紫緊急送至急診，經初步救治恢復意識，頭部電腦斷層顯示輕微腦腫脹，疑似腦炎收住加護病房，住院期間使用抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療後病況改善，已於9月1日轉出加護病房，目前在一般隔離病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計199例，29例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、124例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110903

疾管署新聞稿：

指揮中心說明，今日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（27例），泰國（11例），香港（4例），日本（3例），印尼、新加坡及韓國（各2例），印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國（各1例）移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,346,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,929,979例排除），其中5,408,641例確診，分別為28,676例境外移入、5,379,911例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,028例COVID-19死亡病例，其中10,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,136例、台北市1,123例、台中市1,006例、高雄市936例、台南市772例、桃園市760例、彰化縣588例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣243例、嘉義縣234例、基隆市221例、宜蘭縣201例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣157例、台東縣141例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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