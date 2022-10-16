國慶連假後疫情微降 莊人祥估不再上升、走向持平

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圖為民眾身上披著國旗帶著小孩到台北市國慶升旗暨慶祝活動共襄盛舉，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）COVID-19疫情持續在高原期，今天新增個案數較上週同期下降。國慶連假當週疫情微降，指揮中心發言人莊人祥預估，疫情應該不會再上升，走向持平，確切未來趨勢需觀察至19日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增4萬1481例本土個案，新增個案較昨天少了1997例，減少約4.6%，較上週同期少了2976例，降幅約6.7%；另外，今天境外移入增60例。

莊人祥表示，10月9日至15日當週個案總數31.2萬多例，相較前一週的32.3萬多例，下降了3.5%，疫情出現微降。疫情遇到連假通常會出現波動，中秋正逢疫情上升期，連假後增幅會更快，但雙十剛好處於高原期，疫情走向持平，連假後應該不會再上升。

確診個案新增中重症187例（中症121例、重症66例），其中65人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，今天沒有新增特殊死亡個案，但新增1例特殊重症個案，為13歲少女，本身有異位性皮膚炎，曾接種3劑疫苗，9月23日確診。

莊人祥說明，個案確診後全身皮疹持續未消，9月28日起間歇發燒，服藥後症狀未見好轉，10月5日到急診就醫，經檢查有發炎指數升高、凝血功能異常等狀況，診斷為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），10月6日起安排住院，給予類固醇治療後症狀改善，10月13日出院。

根據指揮中心統計，目前國內13至18歲的青少年重症累計21例，重症種類分別為11例肺炎、6例MIS-C、3例共病、1例心肌炎，其中6例死亡（肺炎5例、心肌炎1例）。

據統計，昨天莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種4776人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率41.8%、第2劑13.3%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種5萬4737人次，總共累計施打76萬8070人次。

昨天COVID-19疫苗接種7萬285人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.1%、追加劑接種率73.6%，第2次追加劑接種率13.1%，其中65歲以上接種率40.7%。

根據指揮中心統計，今年1月至10月15日本土輕症、無症狀個案累計706萬1374例、占99.57%，中症累計1萬7660例、占0.25%，重症累計1萬3024例、占0.18%，其中死亡累計1萬1054人。（編輯：張雅淨）1111016