國慶連假後疫情微降 莊人祥估不再上升、走向持平
（中央社記者陳婕翎台北16日電）COVID-19疫情持續在高原期，今天新增個案數較上週同期下降。國慶連假當週疫情微降，指揮中心發言人莊人祥預估，疫情應該不會再上升，走向持平，確切未來趨勢需觀察至19日。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增4萬1481例本土個案，新增個案較昨天少了1997例，減少約4.6%，較上週同期少了2976例，降幅約6.7%；另外，今天境外移入增60例。
莊人祥表示，10月9日至15日當週個案總數31.2萬多例，相較前一週的32.3萬多例，下降了3.5%，疫情出現微降。疫情遇到連假通常會出現波動，中秋正逢疫情上升期，連假後增幅會更快，但雙十剛好處於高原期，疫情走向持平，連假後應該不會再上升。
確診個案新增中重症187例（中症121例、重症66例），其中65人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，今天沒有新增特殊死亡個案，但新增1例特殊重症個案，為13歲少女，本身有異位性皮膚炎，曾接種3劑疫苗，9月23日確診。
莊人祥說明，個案確診後全身皮疹持續未消，9月28日起間歇發燒，服藥後症狀未見好轉，10月5日到急診就醫，經檢查有發炎指數升高、凝血功能異常等狀況，診斷為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），10月6日起安排住院，給予類固醇治療後症狀改善，10月13日出院。
根據指揮中心統計，目前國內13至18歲的青少年重症累計21例，重症種類分別為11例肺炎、6例MIS-C、3例共病、1例心肌炎，其中6例死亡（肺炎5例、心肌炎1例）。
據統計，昨天莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種4776人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率41.8%、第2劑13.3%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種5萬4737人次，總共累計施打76萬8070人次。
昨天COVID-19疫苗接種7萬285人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.1%、追加劑接種率73.6%，第2次追加劑接種率13.1%，其中65歲以上接種率40.7%。
根據指揮中心統計，今年1月至10月15日本土輕症、無症狀個案累計706萬1374例、占99.57%，中症累計1萬7660例、占0.25%，重症累計1萬3024例、占0.18%，其中死亡累計1萬1054人。（編輯：張雅淨）1111016
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