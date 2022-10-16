10/16本土4萬1481例 增187例中重症、65死

（中央社記者陳婕翎台北16日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增4萬1481例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症187例，其中65人死亡；另境外移入增60例。（編輯：唐聲揚）1111016

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增41,541例COVID-19確定病例，分別為41,481例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。



指揮中心表示，今日新增之41,481例本土病例，為19,064例男性、22,405例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,887例)，臺中市(5,340例)，高雄市(4,709例)，桃園市(4,216例)，臺北市(4,145例)，臺南市(3,453例)，彰化縣(2,134例)，屏東縣(1,346例)，新竹縣(1,025例)，雲林縣(1,024例)，新竹市(927例)，苗栗縣(871例)，宜蘭縣(807例)，嘉義縣(799例)，南投縣(684例)，基隆市(610例)，花蓮縣(496例)，嘉義市(464例)，臺東縣(241例)，金門縣(157例)，澎湖縣(135例)，連江縣(11例)。



指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至10月14日，死亡日期介於10月6日至10月14日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為30例男性、30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自韓國(5例)、中國、泰國及日本(各2例)、義大利、英國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月3日至10月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計18,735,505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,548,838例排除)，其中7,183,912例確診，分別為35,763例境外移入、7,148,095例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,908例COVID-19死亡病例，其中11,892例本土，個案居住縣市分布為新北市2,453例、臺北市1,332例、臺中市1,217例、高雄市1,123例、桃園市909例、臺南市886例、彰化縣670例、屏東縣483例、雲林縣368例、南投縣365例、苗栗縣322例、嘉義縣291例、基隆市263例、宜蘭縣257例、花蓮縣208例、新竹縣198例、嘉義市190例、臺東縣163例、新竹市135例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

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