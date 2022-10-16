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黃珊珊稱發想防疫旅館 陳時中：剽竊石崇良

2022/10/16 11:01
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊在新書中表示，防疫旅館是她發想出的創新作為。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，這樣的講法是剽竊，防疫旅館一開始是衛福部次長石崇良的構想。

黃珊珊新書「城市．程式」近日出版，內容提及「因為對於城市的瞭解，以及對於市政的熟悉，讓我比別人更容易進入狀況，更容易想出創新的解決方案，就像疫情期間的防疫旅館、防疫計程車、安心7000專案、防疫採檢巴士、車來速＋急門診等等，都是我發想出來的防疫創新作為。」

陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會會員代表大會暨專科醫師代表大會後接受媒體聯訪表示，這樣的講法是一種剽竊作為，防疫旅館一開始是由石崇良很快地構想出並規劃，中間還發生一些小波折。

媒體詢問，黃珊珊昨天在「董事長開講」網路直播節目上稱，至今無法原諒政府用意識形態去決定要不要買BNT疫苗。

陳時中強調，政府絕對沒有擋疫苗，黃珊珊對防疫應該有相當了解，這樣子曲解事實不好。

陳時中回顧，BNT疫苗最早是有國內廠商來建議購買，這份合約包含價格都有在立法院的祕密會議上揭露，相信看過的立委們都知道也可以充分理解，確實是雙方在商業上的不合意。

陳時中指出，政府接著與BNT馬上展開一連串的溝通，雙方到了110年1月大致上達成合意，政府已在採購500萬劑疫苗的合約上簽字並交給BNT，對方卻另有想法，這並非政府能掌控，最後沒買成責任也絕對不在政府。

媒體又問，黃珊珊在節目上還批評陳時中政黨利益高於人民利益、個人私欲高於台北市民權益，不能理解為何要選台北市長。

陳時中表示，因為事實不是這樣，黃珊珊的形容完全錯誤，他在擔任衛福部長的5年多之間制定8部法律、修正332條法規，擔任疫情指揮官的2年多來也是盡心盡力防疫，替國家、人民把關，跟病毒對抗。（編輯：張銘坤）1111016

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