羅一鈞圓夢與萬芳合唱 笑稱比疫情記者會不緊張

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（中央社記者王心妤台北15日電）第4屆愛之日常音樂節因疫情延期一年，今晚指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞與歌手萬芳合唱。他開心能和「夢中的偶像」合作，笑說比疫情記者會不緊張，「我也不用拿手板」。

歌手戴愛玲、張惠春、PONAY一起嗨唱部落金曲，包含「壞壞惹人愛」、「媽樂法」、How Do You Like That的組曲；3名音樂總監郭蘅祈、陳建騏、黃韻玲也合體獻唱「愛的組曲」，從「愛神」、「愛人」到「對你愛不完」。

羅一鈞登台演唱「暖暖」，並與萬芳合唱「就值得了愛」。羅一鈞開心稱呼萬芳是夢中的偶像，打趣表示，「謝謝萬芳老師，很開心有機會可以來這邊，很多人問我會不會緊張，其實跟記者會比起來，沒什麼好緊張，因為不會有記者在台下問我們問題，我也不用拿手板出來」。

羅一鈞提到，從20年前就投入關懷愛滋病的行列，過去曾在非洲擔任關懷愛滋病的義工醫生，到現在為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情忙碌。

羅一鈞表示，愛滋病的進展就像疫情的縮影，愛滋病這20年有很大的進展，已經能有效控制感染者的病情，也藉機分享若遇到愛滋病感染者，可以勇敢地相處。

羅一鈞說：「不用擔心被感染，希望透過音樂節，可以讓大家感受到滿滿的愛心，並開心地接納所有夥伴的朋友。」

郭蘅祈稱羅一鈞是「無壓歌手」，「羅副真的擔心太多，一開口唱根本專業歌手等級，而且他的嗓音很溫暖細緻，很適合唱暖心歌曲。」（編輯：管中維）1111015