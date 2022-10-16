上海疫情多區浮現 萬人一夜紅碼民眾怒層層加碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海16日電）上海COVID-19疫情十一長假後浮現，多區出現無症狀感染者足跡。一大型商場由於出現確診者，防控單位擴大匡列接觸者，多人一夜被賦紅碼、限制行動，民眾斥防疫層層加碼不負責。

上海市政府官方帳號「上海發布」16日發布疫情概況。15日單日未新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例、新增本土無症狀感染者28例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例1例和境外移入無症狀感染者18例，均在閉環管控中發現。

本土28名無症狀感染者分布於黃浦區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區、金山區、青浦區、崇明區，官方說明，這些病例都是先前報告過的外省來滬、返滬感染者的密切接觸者，後經確認為無症狀感染者。

閔行區一處大型購物中心內某個餐酒館發現確診者足跡，防控單位回溯匡列7日上午10時至12日凌晨2時所有涉及人員，只要期間踏入這座地上8層、地下3層、全域總建築面積達55萬平方公尺的購物中心即被匡列為次密接者，被要求居家隔離7天。

官方未說明波及人數有多少，民眾推敲這座大型購物中心每天到訪人數，推估恐有2.5萬人在一夜間被賦予隨申碼「紅碼」以限制行動自由，不能搭乘地鐵、網約車，也不能前往工作或上學，僅能配合居家隔離7天。

被波及民眾中，有的是利用大型購物中心連通道前往地鐵站，另有民眾是在一樓超商消費，有民眾則僅前往超市，全都被大數據資料庫抓出來匡列，民眾對此痛批，「層層加碼一刀切」、「似乎一夜間回到3月底」，直呼「絕對要向上投訴」。

中國國務院聯防聯控機制甫於13日下午召開「科學精準做好疫情防控有關情況」記者會，官方於會上重申反對防疫加碼，國家衛健委新聞發言人米鋒說，堅決整治「層層加碼」；中央訴求喊話與地方實際狀況有落差。（編輯：吳柏緯）1111016