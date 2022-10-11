解除口罩禁令？ 薛瑞元：目前還不宜開放

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（中央社記者王揚宇台北11日電）立委關注政府會不會解除口罩禁令，衛福部長薛瑞元今天說，考量疫情在高原期，而且接下來就是流感季，現在還不宜開放。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，入境免居家檢疫0+7新制將在13日上路。國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，有專家建議解除口罩令（除公共場所、大眾運輸、大型集會場所），鼓勵口罩自主政策。

衛生福利部長薛瑞元說，目前還不宜開放，因為現在還在（疫情）高原期，而且接下來就是流感季，很多呼吸道的疾病會出來，所以還是先戴著口罩，因為這對人民生活干擾最少。

楊瓊瓔指出，政府應該要加強呼籲；蘇貞昌表示，民眾對於相關規範清清楚楚，什麼時候要戴、什麼時候可以不戴，都有規範，會請衛福部在記者會時再加強呼籲。

此外，楊瓊瓔詢問，是否放寬讓50歲至64歲的族群可以使用抗病毒藥物，降低中重症發生率；薛瑞元表示，近日會開專家會議，到時再來討論。（編輯：翟思嘉）1111011