10/14本土逾4萬例245中重症 增80死為BA.5疫情新高[影]

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北14日電）國內COVID-19疫情未歇，今天新增4.8萬本土病例，增80人死亡，是8月中旬這波BA.5疫情升溫以來新高。另新增3例兒童重症為MIS-C、肺炎及腦炎，仍有2人住院治療中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增4萬8205例本土病例，確診個案新增中重症245例（中症163例、重症82例），其中80人死亡，是8月中旬這波本土BA.5疫情升溫以來新高；另境外移入新增62人。

根據指揮中心統計，今年1月至10月13日，本土輕症、無症狀個案累計697萬237例、占99.57%，中症累計1萬7387例、占0.25%，重症累計1萬2842例、占0.18%，其中死亡累計1萬912人。

今天新增80例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕的4名死亡個案中有3人具癌症病史，另1人則有肺纖維化慢性病。

羅一鈞表示，新增3例兒童重症，分別為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、肺炎及腦炎，都沒有慢性病，也未曾接種疫苗。其中MIS-C個案為1歲女童，曾在8月5日確診，10月8日起出現發燒、嘔吐、紅疹等症狀，10月10日至急診，檢查發現發炎指數升高、凝血功能指數異常等情形，懷疑MIS-C住院，給免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況穩定仍在一般病房觀察中。

另為1歲男童，10月9日出現發燒、腹瀉等症狀，當天至診所快篩陽性確診，10月11日因嗜睡、呼吸急促等症狀至急診，檢查發現胸凹、喘鳴、呼吸窘迫等情形，插管使用呼吸器並收住加護病房，診斷為COVID-19合併細支氣管炎，給予瑞德西韋等藥物治療，10月13日拔管移除呼吸器，目前仍在加護病房使用高流量氧氣鼻管持續治療中。

最後為8歲男童，9月15日出現發燒、咳嗽等症狀，快篩陽性，當晚全身抽搐至急診，因持續抽搐緊急插管使用呼吸器，電腦斷層顯示腦水腫等情形，診斷為急性腦炎，收住加護病房使用抗癲癇藥、降腦壓藥、瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，9月18日拔管移除呼吸器，9月23日康復出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計共247例，33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、159例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1111014

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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