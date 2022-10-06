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家人室友確診不再停課7天 打3劑無症狀且快篩陰可到校

2022/10/6 16:14（10/6 17:33 更新）
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教育部宣布10月13日調整校園防疫措施，打完3劑疫苗者可採「0+7」，無症狀且快篩陰性即可到校。（教育部提供）
教育部宣布10月13日調整校園防疫措施，打完3劑疫苗者可採「0+7」，無症狀且快篩陰性即可到校。（教育部提供）
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（中央社記者陳至中台北6日電）現行防疫規定學生同住家人確診COVID-19，就須停止實體課7天，常讓家長感到困擾。教育部今天宣布10月13日調整措施，打完3劑疫苗者可採「0+7」，無症狀且快篩陰性即可入班。

教育部今天在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，10月13日起調整校園防疫措施，教職員工及學生如果同住家人或同寢室室友確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），打完3劑疫苗者，可採7天自主防疫（0+7），不足3劑則為3天居家隔離和4天自主防疫（3＋4）。

教育部指出，居家隔離期間、或自主防疫期間有症狀，都不到校上班、上課。自主防疫期間如無症狀，且有兩日內快篩陰性證明，則可到校上班、上課。

5到11歲國小學童還沒打第3劑，因此是採3+4。12歲以上學生只要打滿3劑，適用新制就能更快入班。補習班、課後照護中心也都比照辦理。

教育部主任秘書廖興國今天記者會後接受媒體聯訪，被問及國小學生高年級（12歲以上可能已打3劑）將出現同班有人適用0+7、有人適用3+4的混亂狀況。廖興國說，確實可能發生，但這波調整後，已比過去家人確診、7天都不能上實體課的情況來得好。

廖興國也強調，上述措施是適用「同住家人或同寢室室友確診」的情況，如果是班上同學確診，則仍維持9月公布的防疫制度，這一波並未調整。

廖興國進一步解釋，目前依照9月以來的規定，確診者的同班同學及教師，會由學校提供一劑快篩，快篩陰性且無症狀就能入班，有症狀則儘速就醫。（編輯：陳清芳）1111006

教育部主任秘書廖興國（圖）6日說明10月13日起調整各級學校校園防疫措施，打完3劑疫苗者可採「0+7」，無症狀且快篩陰性即可入班。中央社記者陳至中攝 111年10月6日
教育部主任秘書廖興國（圖）6日說明10月13日起調整各級學校校園防疫措施，打完3劑疫苗者可採「0+7」，無症狀且快篩陰性即可入班。中央社記者陳至中攝 111年10月6日
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