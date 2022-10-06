境外生0+7有症狀住隔離宿舍 確診轉入照護宿舍

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北6日電）「0+7」入境新制將於13日上路，教育部今天在疫情記者會中公布，境外生實施「0+7」自主防疫期間，有症狀者入住「隔離宿舍」，後續如確診者則轉入住「照護宿舍」。

台灣將逐漸與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，自10月13日凌晨零時起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，自主防疫期間，無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

教育部主任秘書廖興國今天下午疫情記者會中表示，自10月13日起，全國各級學校，包含幼兒園、補習班及課後照顧中心，教職員工及學生在自主防疫期間，如其同住家人或同寢室室友確診，有症狀者，不到校到班上課上班；無症狀者，且有2天內快篩陰性結果，可到校到班上課、上班。

至於境外生入境措施，10月13日起，不限入境的機場或港口，入境名冊學校免通報教育部核定，學生入境免持入境許可證明，學校掌握入境情形，協助安排接送、自主防疫地點。入境學生實施「0+7」自主防疫期間，若無症狀，且有2天內快篩陰性結果，可到校到班上課。

針對入境學生自主防疫地點規劃，廖興國說明，入境學生自主防疫地點以符合1人1室、獨立衛浴條件的自宅或租屋處所或親友住所或旅館為原則，也可入住學校宿舍。

關於入住學校宿舍相關規範，無症狀者，可住符合1人1室、獨立衛浴條件學校宿舍，一旦出現症狀，須入住學校隔離宿舍，後續如確診則轉入住「照護宿舍」；有症狀者，須為符合1人1室、獨立衛浴條件「隔離宿舍」，後續如確診則轉入住「照護宿舍」。

廖興國表示，如入住學校宿舍，同日入境的同校境外生得多人同住一室，但如同住一室之中有人轉確診，其他同住室友須依指揮中心規定進行居家隔離、自主防疫。

至於境外生交通方式，廖興國說，無症狀者，可搭乘大眾交通工具、親友或機關團體，如學校派專車接送、自駕，前往自主防疫地點；有症狀者，於機場進行唾液PCR後，由學校引導搭乘防疫車隊或由學校安排專車，載學生前往自主防疫地點。（編輯：陳政偉）1111006

（教育部提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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