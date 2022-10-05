本土COVID-19相隔105天再破5萬例 13日入境0+7如期上路

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北5日電）相隔105天，本土COVID-19確診人數再飆破5萬例大關，指揮中心今天強調，疫情仍在高原期，但入境「0+7」政策會如期在10月13日上路，呼籲民眾遵守防疫政策，符合資格者應盡快接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，連10天比前一週同期增加，中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增5萬4874例本土個案，與上週同期相比，增幅約13.3%。

指揮中心發言人莊人祥表示，上次本土確診人數超過5萬例是在6月22日、共5萬2213例，距今相隔105天。

指揮中心指揮官王必勝指出，今天超過5萬例，屬於高原期的波動，目前評估就是這波疫情高峰，仍落在指揮中心推估的4萬到6萬例間，還要持續觀察；低推估的高點預估在9月底，高推估則為10月中旬。

不過，王必勝表示，接獲很多人詢問是否會影響將在10月13日實施的入境免居家隔離「0+7」等新制，「在此宣布0+7政策會如期實施」，原因包括未出現具威脅性的新變種病毒、每天境外移入個案非常少等。

王必勝強調，邊境解封不代表疫情結束，呼籲符合資格的民眾都應該快點接種疫苗，此外也要遵守國內相關防疫規定，才能保護自己並避免擴大感染。

媒體詢及，台大公衛學者陳秀熙呼籲有條件解除口罩令。王必勝說，因疫情仍在高原期，暫時不會考慮改變政策，另國內確診者居家照護「7+7」規定同樣也不適合在這週調整，等疫情趨緩後再來討論。

據指揮中心統計，昨天共開立1萬106人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共8318人份、默沙東「莫納皮拉韋」1788人份，今年以來累計開立約70萬998人份，包括共57萬8481人份倍拉維及12萬2517人份莫納皮拉韋。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，開藥狀況反應疫情仍在高原和高峰期，每天確診數多，醫師評估需要用藥的人數也增加，藥物儲備充足，新增購40萬人份倍拉維本週將陸續到貨。（編輯：張雅淨）1111005