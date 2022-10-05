感染COVID-19恐釀譫妄症 英研究找出關鍵物質

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國最新研究發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重感染可能引起免疫反應傷害大腦神經細胞，導致譫妄症以及記憶與認知問題，還可能增加長期健康問題的風險。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，倫敦國王學院（King's College London）科學家發現，人體染疫後對病毒產生的免疫反應會增加神經元的死亡率，並對大腦掌管學習與記憶的海馬迴（hippocampal region）產生「深遠」影響。

這些雖然只是初步發現，但稱COVID-19病毒沒有直接感染到患者的大腦，仍可能誘發神經系統問題。這過程被認為是COVID-19患者出現 譫妄症 譫妄症小百科 特徵 ：一種突發性的大腦認知障礙，主要是器質性因素，造成精神混亂、注意力不集中、思想、行為及知覺改變。

：一種突發性的大腦認知障礙，主要是器質性因素，造成精神混亂、注意力不集中、思想、行為及知覺改變。 常見族群 ：老年人、藥物或酒精依賴、感覺損傷、多重用藥、憂鬱症及失智症等。

：老年人、藥物或酒精依賴、感覺損傷、多重用藥、憂鬱症及失智症等。 症狀 ：意識障礙、認知功能改變、情緒障礙、知覺障礙、睡眠障礙、自律神經改變、接近傍晚時坐立不安或手腳亂動等。

：意識障礙、認知功能改變、情緒障礙、知覺障礙、睡眠障礙、自律神經改變、接近傍晚時坐立不安或手腳亂動等。 照護方式：建立良好溝通關係、提供安靜環境、降低焦慮不安、增加營養攝取、預防幻覺或妄念導致的意外事件。 資料來源：台北榮總 看更多 關閉 的基礎，同時也可能是導致腦霧或其他長新冠（long Covid）症狀的因素。

這項研究的負責人、倫敦國王學院教授帕里安特（Carmine Pariante）表示：「這些神經系統症狀令病人及家屬感到非常擔憂，希望我們的研究可以幫忙找出最適合減輕或預防這些症狀的治療方式。」

研究人員分析了第一波疫情中，倫敦蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）收治的36名患者血液樣本，發現患者體內的IL-6蛋白質比常人高出15倍以上。這種蛋白質是由免疫細胞所釋放，用來號召其他免疫細胞。

在有譫妄症的染疫患者體內，更發現IL-6蛋白質顯著提高，是其他染疫患者的6倍之多。近1/3染疫住院病人出現譫妄症狀，重症患者的比例更達2/3。

譫妄症是一種極度混亂的狀態，讓患者不知道他們是誰或身處何方。

科學家將實驗室培養的神經元細胞暴露在患者血液中，進一步研究高含量IL-6如何影響海馬迴裡的神經元。他們發現譫妄症患者的血液會增加神經元正常死亡率並減少新的腦細胞生成。造成的損害可能導致譫妄症。

科學家在「分子精神醫學」期刊（Molecular Psychiatry）中表示，阻斷這些蛋白質可以保護腦細胞免於受損。研究認為，目前已被用於緩和COVID-19危險免疫反應的藥物Janus激酶抑制劑，有望對抗譫妄症及其連鎖反應。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1111005