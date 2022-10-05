次世代疫苗擴大至18歲以上 接種意願高會隨時進貨

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莫德納次世代雙價疫苗11日起擴大開放18至49歲民眾施打，指揮中心指揮官王必勝強調，若施打意願高會隨時進貨。圖為民眾在台北市立聯合醫院中興院區接種莫德納次世代疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）莫德納次世代雙價疫苗11日起擴大開放18至49歲民眾施打，次世代疫苗目前累計到貨4批、近300萬劑，指揮中心指揮官王必勝強調，若施打意願高會隨時進貨，疫苗一定夠打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午疫情記者會中表示，預估擴大開放18至49歲民眾約930萬人，扣掉這個年齡層近期確診150萬人，應該有700多萬人11日後就能接種次世代疫苗。

莫德納次世代雙價疫苗第1階段及第2階段分別於自9月24日及10月3日起陸續開打，王必勝表示，次世代疫苗接種數其實不高，僅施打約28萬劑，截至現階段莫德納次世代疫苗約還有280萬劑可供施打。

雖指揮中心原預估觀察一週再決定向下開放，但考量仍處於Omicron亞型變異株疫情流行期，數據顯示年輕族群感染率較高，決定提前開放至18歲以上接種次世代疫苗。王必勝說，已與莫德納廠商事先溝通，若民眾施打意願踴躍，可隨時進貨，次世代疫苗一定足夠，請符合資格民眾踴躍接種。

據統計，昨天莫德納次世代疫苗接種6萬2580人次；至於嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1691人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率40%、第2劑9.9%。

COVID-19疫苗昨天接種7萬6497人次，截至目前為止累計接種6203萬6697人次。疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑87.8%、追加劑接種率73.4%、第2次追加劑接種率11.3%，65歲以上接種率39.4%。（編輯：陳政偉）1111005