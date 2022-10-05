莫德納次世代疫苗施打族群擴大 18歲以上10/11可接種

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中央流行疫情指揮中心宣布，11日起擴大納入18至49歲民眾接種次世代疫苗追加劑。圖為台北市立聯合醫院中興院區抽取後的莫德納次世代疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）莫德納次世代雙價疫苗累計到貨4批、近300萬劑，中央流行疫情指揮中心今天宣布，10月11日起，擴大納入18至49歲民眾接種次世代疫苗追加劑，追加劑與前一劑應間隔至少12週。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，莫德納次世代雙價疫苗第1階段及第2階段分別於9月24日及10月3日起陸續開打。指揮中心指揮官王必勝說，考量現階段仍處於Omicron亞型變異株疫情流行期，數據顯示年輕族群感染率較高，決定開放18歲以上民眾接種次世代疫苗。

根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，莫德納次世代雙價疫苗提供民眾作為追加劑使用，追加劑與上一劑，包括基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等，應間隔至少12週（84天）。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗分2階段提供作為追加劑接種使用，第1階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第2階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50歲至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。（編輯：張雅淨）1111005