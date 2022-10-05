10/5本土5萬4874例創BA.5疫情高峰 出生1天男嬰重症年紀最小

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）COVID-19本土個案今天新增5.4萬多例，連10天較上週同期上升，更是這一波BA.5疫情高峰；另外，今天增加1名僅出生1天男嬰確診惡化重症，成為國內年紀最小的重症病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午疫情記者會中說明，今天新增5萬4874例本土個案，較上週同期增幅13.3%，疫情仍在高原期；境外移入增55例。

確診個案新增中重症220例（中症161例、重症59例），其中48人死亡，死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然今天沒有特殊死亡個案，但新增1例兒童重症為出生1天陽性確診個案，是目前國內年紀最小重症病例。

羅一鈞說，這名男嬰為懷孕27週的早產兒，9月28日出生時體重不足1500克，依衛福部國民健康署定義，男嬰屬於極低體重早產兒，在男嬰出生4天前，媽媽檢驗陽性，因產道出血、宮縮進行緊急剖腹產。

由於男嬰極低體重，收治新生兒加護病房，出現新生兒感染、呼吸窘迫，插管使用呼吸器、抗生素等方式治療，9月28日PCR採檢陰性、9月29日轉為陽性確診，經過治療後，10月4日陽轉陰，已解除隔離，目前因新生兒早產關係，仍在加護病房使用呼吸器治療中，病況相對穩定。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共236例，31例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、152例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及8例到院前死亡；上述個案已有34人死亡，12例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月4日，本土輕症、無症狀個案累計655萬2204例、占99.56%，中症累計1萬6443例、占0.25%，重症累計1萬2254例、占0.19%，其中死亡累計1萬426人。（編輯：陳政偉）1111005

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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