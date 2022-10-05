陳秀熙籲有條件解除口罩禁令 鼓勵改自主政策

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）許多民眾關心口罩禁令何時解除，台大公衛學院教授陳秀熙今天說，除公共場所、大眾運輸、大型集會場所外，應解除口罩禁令，鼓勵「口罩自主」政策。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，陳秀熙在今天的台大公衛學院「新冠肺炎科學線上直播」上，對於未來的防疫做法提出建議。

陳秀熙指出，全球現在都從COVID-19大流行走入地方流行，因台灣採取高規格防疫措施，整體大流行比較晚，如何接軌地方流行，必須要有轉型模式。

陳秀熙表示，台灣在大流行轉型成地方流行之時，還將面臨冬季呼吸道疾病流行期，為適應這段轉型期間，他提出「類地方流行」以兼顧COVID-19以外呼吸道傳染疾病，如流感。

「類地方流行」模式包含4個部分，陳秀熙認為，在監視方面應將關注感染確診個案，轉為中重症及死亡疫情監視。

至於COVID-19疫苗及抗病毒藥物方面，陳秀熙呼籲，開放18歲以上族群全面施打COVID-19次世代疫苗追加劑及流感疫苗，以提高社區免疫保護力，並且開放50歲以上及加強慢性病患者使用抗病毒藥物。

對於隔離檢疫措施，陳秀熙強調使用精準居隔以恢復健康照護人力及常態生活，將輕症者依年齡、疫苗施打及抗病毒藥物使用情形進行精準居隔，在密切接觸者居檢方面，若有施打次世代雙價疫苗或第4劑者，將「0+7」政策轉為「0+0」，未施打追加劑者，可從原本的「3+4」轉為「0+7」。

陳秀熙表示，最後則是解除口罩限制，除公共場所、大眾運輸、大型集會場所外，並鼓勵「口罩自主」政策。

陳秀熙說，希望「類地方流行」能達到以下目標，COVID-19中重症死亡達到不超過流感及相關呼吸道大流行前（2019年標準）、達到恢復80%健康量能以及達到60%返回新常態生活。（編輯：陳政偉）1111005