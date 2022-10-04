指揮中心：BA.5疫情不排除本週現高峰 0+7不延後上路

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COVID-19本土個案4日新增4萬9509例，較上週同期多8.6%，國內疫情連續9天比上週同期上升。圖為民眾戴口罩在新北市蘆洲區逛街購物。中央社記者吳家昇攝 111年10月4日

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北4日電）國內今天新增4萬9509例COVID-19本土個案，是BA.5疫情以來次高峰，考量每週三為單日個案數最多，疫情指揮中心不排除本週出現疫情真正高峰，但「0+7」新制上路不延後。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，中央流行疫情指揮中心原推估BA.5本土疫情高峰落在9月14日的4萬9540例，如今單日確診個案數可能被突破，發言人莊人祥表示，除了受中秋連假影響，國內疫情出現波動原因眾多，包含民眾可能防疫作為變鬆懈，人潮聚集恢復。

莊人祥說，不排除本週才會出現這波BA.5疫情的高峰，但以現階段整體疫情而言，仍可以看作是高原期的波動，疫情仍然穩定可控制，因此，10月13日起的入境免居檢0+7新制並不會延後上路，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫。

接種疫苗是恢復正常生活，降低死亡及重症風險方法之一，據統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗，共接種約2240人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑接種涵蓋率39.9%、第2劑9.6%。

昨天COVID-19疫苗接種6萬9630人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑87.8%、追加劑接種率73.3%、第2次追加劑接種率11.1%，65歲以上接種率39%。

莫德納次世代疫苗已開放第1、2階段對象施打，昨天接種5萬6663人次，總計接種21萬4770人次，外界關注何時再放寬接種對象，莊人祥說，這次衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 採取書審方式評估，還在觀察接種狀況及彙整意見，預計再過一週才會知道是否向下開放。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率出現變化，工作人員從0.9%升為1.3%，機構住民陽性率則是1.3%升至1.4%，都較上週略升，機構投藥率9成。

據統計，9月26日至10月2日新增532名工作人員確診及1190名住民確診，自今年1月1日至10月2日，通報機構間數達1679家，確診住民人數為5萬3732人、確診工作人員數為1萬5725人。

這波本土疫情自4月起統計至10月2日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4481人，累計死亡人數1358人；9月26日至10月2日新增死亡人數為11人，護理機構9人最多、社福機構2人次之。（編輯：陳政偉）1111004

（指揮中心提供）

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