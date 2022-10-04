10/4本土4萬9509例、增31死 疫情連9天較前一週同期上升

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北4日電）COVID-19本土個案今天新增4萬9509例，較上週同期多8.6%，國內疫情連續9天比上週同期上升，更是這一波BA.5疫情以來次高峰，但未超過9月14日4萬9540例的高峰紀錄。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中說明，今天新增4萬9509例本土個案，確診個案新增中重症62例（中症36例、重症26例），其中31人死亡；另外，境外移入增65例。

今天新增31例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，40多歲個案有癌症病史，因肺炎合併呼吸衰竭過世，無特殊死亡及重症個案。

隨著疫情高原期趨勢，昨天開立口服抗病毒藥物數量9219人份，創下BA.5疫情以來新高。據統計，昨天開立輝瑞「倍拉維」共7291人份、默沙東「莫納皮拉韋」1928人份，今年以來累計開立約69萬892人，包括倍拉維共57萬163人份及莫納皮拉韋12萬729人份。

羅一鈞強調，國內COVID-19口服抗病毒藥物庫存數量足夠，其中倍拉維還有15萬人份，已增購40萬人份，預計從本週起將分批陸續到貨，至於莫納皮拉韋則剩餘8.6萬人份，足以使用3個月以上。民眾、醫療人員及藥師都不用擔心國內藥物短缺情形發生。

這波本土疫情自4月起統計至9月25日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4481人，累計死亡人數1358人；9月19日至25日新增死亡人數為11人，護理機構9人最多、社福機構2人次之。

根據指揮中心統計，今年1月至10月3日，本土輕症、無症狀個案累計650萬2959例、占99.56%，中症累計1萬6292例、占0.25%，重症累計1萬2185例、占0.19%，其中死亡累計1萬378人。（編輯：陳政偉）1111004

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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