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邊境將解封 薛瑞元：民眾別誤以為本土疫情結束

2022/10/4 09:47（10/4 10:16 更新）
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圖為9月28日新北汐止傳統市場內多數民眾騎車仍戴口罩。（中央社檔案照片）
圖為9月28日新北汐止傳統市場內多數民眾騎車仍戴口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北4日電）衛生福利部長薛瑞元今天在立法院受訪表示，雖然10月13日邊境解封改成0+7，但國內疫情還沒結束，民眾不要誤以為邊境解封就是疫情結束；疫情仍有可能持續一段時間，因此明年防疫預算仍有需要。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

薛瑞元在進入議場前接受媒體訪問，談及衛福部疾管署明年防疫預算新台幣845億元創史上新高議題。

薛瑞元表示，去年因為編列特別預算740餘億元及公務預算180餘億元，共計900多億元，今年因沒有編列特別預算，總數減少近100億元。

薛瑞元表示，雖然10月13日邊境解封改成0+7，但國內疫情還沒結束，民眾不要誤以為邊境解封就是疫情結束，甚至不必任何管制；疫情仍有可能持續一段時間，因此明年防疫預算仍有需要。（編輯：潘羿菁）1111004

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