國民黨質疑防疫預算暴增 蘇貞昌：不要指鹿為馬
2022/10/4 09:41（10/4 10:06 更新）
（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨質疑明年度防疫預算暴增。行政院長蘇貞昌今天受訪表示，過去3年防疫經費編在特別預算中，明年沒有特別預算，所以編在年度預算，國民黨自己參與審查，應該清清楚楚，不要指鹿為馬、扭曲。
立法院會今天安排蘇貞昌等人及相關部會首長列席報告112年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製經過，並備質詢。
蘇貞昌會前接受媒體聯訪，媒體詢問對於國民黨批評年度防疫預算暴增，以及喊出要解散指揮中心等議題的看法。
蘇貞昌說，疫情雖然已經到尾聲，但總是還沒過去，防疫還是要戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員的津貼都要編列。
蘇貞昌指出，過去3年因為有特別預算，所以今年新台幣943億元防疫經費編在特別預算中，明年沒有特別預算，所以845億元編在年度預算，國民黨自己參與預算審查，應該清清楚楚，不要指鹿為馬，還要扭曲。
至於是否解散中央流行疫情指揮中心，蘇貞昌表示，只要疫情還在，需要全國怎樣規範，把防疫做到最好，都要感謝指揮中心的辛苦努力，「我們會隨著疫情變化，看需要再來斟酌」。
此外，媒體報導原能會主委謝曉星涉上班找女秘書喝咖啡、言語霸凌下屬；蘇貞昌說，謝曉星會自己說明清楚。
針對媒體報導指明年度防疫預算增數倍，行政院發言人羅秉成3日說，3年來防疫經費編在特別預算中，明年回歸編在一般公務預算，雖形式似有倍增，但實質上明年編列的防疫預算減少近百億元。（編輯：楊蘭軒）1111004
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