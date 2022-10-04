蘇貞昌報告112年總預算 國防預算成長12.9%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北4日電）行政院長蘇貞昌今天率相關部會赴立法院提出明年度中央政府總預算報告。其中，國防部主管預算編列4151億元，較今年度增加475億元，約增12.9％；若加計新式戰機採購特別預算等，整體規模達5863億元。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過， 並備質詢。

蘇貞昌指出，行政院依總統蔡英文施政藍圖，112年度中央政府總預算是在衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點下審慎籌編，具有「持續照顧國人、壯大台灣」、「擴大挹注地方」及「還債金額2年來新高」3大特點，盼立委支持早日通過總預算。

蘇貞昌指出，112年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆5565億元，較今年度增加12.8％；歲出編列2兆7191億元，較今年度增加20.8%；歲入歲出差短1626億元，連同債務還本1110億元，共須融資調度數為2736億元，以舉借債務1736億元，及移用前年度歲計賸餘1000億元彌平。

談及國防預算，蘇貞昌指出，為強化自我防衛力量，貫徹國防自主、精進後備戰力，國防部主管預算編列4151億元，較今年度增加475億元，約增12.9％；若加計新式戰機採購特別預算及非營業特種基金，整體規模達5863億元。

（中央社製圖）

蘇貞昌也提到，為鞏固與邦交國夥伴關係，務實深化與理念相近國家實質交流合作，外交部主管預算編列317億元，較今年度增加16億元，約增5.5％。

蘇貞昌指出，近年台灣經濟表現亮眼，國家財政持續改善，中央政府總預算已自106年度起連續5年歲入歲出有賸餘，去年度賸餘更近3000億元。

談及債務管控，蘇貞昌提到，預估112年底累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數比率31%，距離公共債務法規定不超過40.6%限制尚有空間，且較本年底持續減少0.8個百分點。

至於前瞻基礎建設第4期特別預算，蘇貞昌提到，歲出共編列2102億元，期程為2023年至2024年，預算分別為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設。（編輯：郭無患）1111004