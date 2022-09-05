陸軍編72.4億M60A3戰車換引擎 有效提升反登陸戰力

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（中央社記者游凱翔台北5日電）根據112年度國防預算書刊載，陸軍編列72億4500萬元預算，替M60A3戰車更換新式引擎，馬力將有效提升，以符合現代化戰爭，全案預計民國117年換裝完成；學者分析，將使聯兵營反登陸能力進一步提升。

M60A3戰車為國軍現役的主力戰車，於1994年、1996年向美國分批購入。根據今年3月國防部公告顯示，陸軍與國家中山科學研究院簽署協議，將先行更換40輛M60A3射控、砲控及觀瞄系統，預計114年完成。

根據112年度國防預算書刊載，陸軍編列新台幣72億4500萬元、112年至117年的「M60A3戰車引擎外購案」持續性預算，更換現有引擎，未來更換引擎及變速箱後有效提升馬力，再配合中科院的性能提升案，使其符合現代戰場環境。

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國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，M60A3為美軍大量生產的主力戰車，國軍擁有的型號為「戰車熱影像」（Tank Thermal Sight，TTS），為美軍最終生產版本，可說是成熟設計，至今仍有土耳其、埃及等多國使用，同時進行各種現代化改裝以延長服役年限；這次更換引擎，將能從原本750匹馬力提升至1000匹馬力。

蘇紫雲表示，這項升級案將使陸軍聯兵營的裝甲單位，可獲得更彈性裝甲打擊能力進行反登陸作業，並與台灣對美軍購的M1A2T戰車搭配，兼顧裝備升級與資源成本的管理。（編輯：蘇志宗）1110905