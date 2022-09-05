更多編輯台推薦新聞：
台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅
運動

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境
首頁 / 政治

陸軍編72.4億M60A3戰車換引擎 有效提升反登陸戰力

2022/9/5 14:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北5日電）根據112年度國防預算書刊載，陸軍編列72億4500萬元預算，替M60A3戰車更換新式引擎，馬力將有效提升，以符合現代化戰爭，全案預計民國117年換裝完成；學者分析，將使聯兵營反登陸能力進一步提升。

M60A3戰車為國軍現役的主力戰車，於1994年、1996年向美國分批購入。根據今年3月國防部公告顯示，陸軍與國家中山科學研究院簽署協議，將先行更換40輛M60A3射控、砲控及觀瞄系統，預計114年完成。

根據112年度國防預算書刊載，陸軍編列新台幣72億4500萬元、112年至117年的「M60A3戰車引擎外購案」持續性預算，更換現有引擎，未來更換引擎及變速箱後有效提升馬力，再配合中科院的性能提升案，使其符合現代戰場環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，M60A3為美軍大量生產的主力戰車，國軍擁有的型號為「戰車熱影像」（Tank Thermal Sight，TTS），為美軍最終生產版本，可說是成熟設計，至今仍有土耳其、埃及等多國使用，同時進行各種現代化改裝以延長服役年限；這次更換引擎，將能從原本750匹馬力提升至1000匹馬力。

蘇紫雲表示，這項升級案將使陸軍聯兵營的裝甲單位，可獲得更彈性裝甲打擊能力進行反登陸作業，並與台灣對美軍購的M1A2T戰車搭配，兼顧裝備升級與資源成本的管理。（編輯：蘇志宗）1110905

蘇紫雲
學者：共軍自證中國威脅論 讓台灣議題國際化 美軍售樂山雷達後勤 學者：可觀察是否性能提升
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族