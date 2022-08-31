陸軍加碼軍購海馬斯多管火箭至29套 強化遠距打擊

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陸軍增購18套海馬斯多管火箭系統，做為不採購M109A6自走砲的替代方案。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）

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（中央社記者游凱翔台北31日電）民國112年度國防預算書今天送抵立法院，確定軍方將不採購M109A6自走砲，陸軍因此增購18套海馬斯多管火箭系統以為替代方案，加上今年原本編列的11套，總數將達29套，戰術區域飛彈數量也一併增加，預計116年完成建案。

111年度國防預算書顯示，「遠程精準火力打擊系統」項目，陸軍編列新台幣154億4413萬4000元，對美軍購11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），全案自109年執行至116年。根據美方日前發布對台軍售案細節，此案也包含射程可達300公里、具有導向功能的64枚陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）。

今天送抵立法院的112年度國防預算書顯示，由於陸軍確定不採購40門M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，因此向美國增購海馬斯多管火箭系統，從11套大幅增至29套，陸軍戰術區域飛彈也增至84枚，陸軍也增購864枚可用於海馬斯系統的「精準火箭」。

雖然全案執行年度數（109年至116年）不變，但總預算自154億4413萬4000元，大幅增加至325億2354萬7000元，增購的18套海馬斯多管火箭系統、864枚「精準火箭」等，預計將於116年交貨。

關心國防議題的民進黨立委蔡適應認為，自走砲和多管火箭性質不同，陸軍仍應正視砲兵裝備過於老舊且性能逐漸不佳的問題。

陸軍指出，為彌補兵力馳援外離島及本島跨區增援時效性不足，因此以即時火力跨區增援為最好方案，透過遠距精準、快速機動、大面積殺傷的火力，以精確殺傷、摧毀及癱瘓登陸敵軍。（編輯：郭無患）1110831