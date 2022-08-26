消息人士：台海緊張升溫未使美改變對台軍售政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）消息人士告訴路透社，中國在台灣周邊進行軍演挑釁，以回應美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，讓華府繃緊神經，但仍不足以使對台軍售立即大幅增加。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）的政府與美國國會議員都強調持續挺台，且目前還有售台項目正在進行批准，可能於未來幾週或幾個月宣布。

但3名消息人士說，美方重點將擺在維持台灣現行軍事系統和履行既有訂單，而非提供較可能加劇台海緊張的新戰力。這些消息人士因事涉敏感，要求匿名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一名熟悉美台軍售政治層級談判的消息人士則表示，他認為之後不只是武器，還會嘗試提供更多彈藥、較低階的物品以及補給品給台灣，以防發生禁運情況。

消息人士並透露，這類批准消息可能於9月公布，如此一來將釋出訊號，說明北京在裴洛西8月初訪台後實施鎖台式軍演，並未動搖美國對台灣的支持。（譯者：楊昭彥）1110826