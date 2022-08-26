消息人士：台海緊張升溫未使美改變對台軍售政策
2022/8/26 06:42（8/26 10:15 更新）
圖為M109A6自走砲車。（圖取自美軍網頁army.mil）
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）消息人士告訴路透社，中國在台灣周邊進行軍演挑釁，以回應美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，讓華府繃緊神經，但仍不足以使對台軍售立即大幅增加。
路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）的政府與美國國會議員都強調持續挺台，且目前還有售台項目正在進行批准，可能於未來幾週或幾個月宣布。
但3名消息人士說，美方重點將擺在維持台灣現行軍事系統和履行既有訂單，而非提供較可能加劇台海緊張的新戰力。這些消息人士因事涉敏感，要求匿名。
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一名熟悉美台軍售政治層級談判的消息人士則表示，他認為之後不只是武器，還會嘗試提供更多彈藥、較低階的物品以及補給品給台灣，以防發生禁運情況。
消息人士並透露，這類批准消息可能於9月公布，如此一來將釋出訊號，說明北京在裴洛西8月初訪台後實施鎖台式軍演，並未動搖美國對台灣的支持。（譯者：楊昭彥）1110826
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