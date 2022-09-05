更多編輯台推薦新聞：
韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一
生活

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
F-16V作戰隊成軍
新聞專題
F-16V作戰隊成軍2/19
首頁 / 政治

空軍：遠距精準飛彈抵台期程修調 不影響F-16V升級

2022/9/5 12:44（9/5 13:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「鳳展專案」耗資約1100億元由美國洛克希德．馬丁公司與漢翔，將現有141架F-16A/B構改升級為F-16V（Block20）。圖為F-16V戰備演練。（中央社檔案照片）
「鳳展專案」耗資約1100億元由美國洛克希德．馬丁公司與漢翔，將現有141架F-16A/B構改升級為F-16V（Block20）。圖為F-16V戰備演練。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北5日電）配合美軍售台遠距遙攻精準彈藥（JSOW）抵台時程延後，空軍F-16V升級鳳展專案將延後3年於115年完成。空軍強調，戰機升級計畫仍於明年完成，預算延後是配合AGM-154飛彈抵台期程修調所致。

空軍代號「鳳展專案」，耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B構改升級為F-16V（Block20）；空軍另以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

鳳展升級項目包含先進主動電子掃描雷達（AESA）、聯合頭盔瞄準系統、AIM-9X空對空飛彈等新式武器裝備，執行期程原訂明年完成構改。

根據近日送抵立法院的民國112年度國防預算書顯示，鳳展專案總預算雖然未變，但專案完成的時間點延後到115年；空軍說，戰機升級計畫仍於明年完成，但預算執行時間往後展延的原因，是為了配合武器「JSOW」解繳期程修調所致。

JSOW為聯合防區外遠距遙控精準彈藥（AGM-154 Joint Standoff Weapon），也被稱為滑翔炸彈，為前美國總統川普政府上任後，於2017年首次拍板的對台軍售案，當時還包括MK48重型魚雷、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK46魚雷性能提升、以及MK41垂直發射系統等。

根據111年度國防預算書，空軍去年編列約新台幣470億元，籌購戰機「遠程精準武器籌購案」，原訂116年採購完畢，但根據112年度預算書顯示，這筆預算也延後3年，將於119年才完成，總預算額度維持不變；F-16可操作的遠距精準武器包括：AGM-154、AGM-88、以及AGM-84魚叉反艦飛彈。（編輯：郭無患）1110905

延伸閱讀
圖輯／F-16V作戰隊成軍秀肌肉 展現視距外強大戰力一頂值千萬 F-16V新式頭盔讓飛官「看哪打哪」政院拍板112年度國防預算大增716億 成長13.9%國防部：112年度預算重點在發展不對稱戰力陸軍加碼軍購海馬斯多管火箭至29套 強化遠距打擊
川普
川普豪宅被搜後首度公開露面 批拜登「全民公敵」FBI搜查佛州莊園 發現川普帶走上萬份政府文件
鳳展專案
F-16故障迫降夏威夷 修復飛抵花蓮佳山基地空軍6架F-16V戰機飛往美國駐紮路克基地
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
空軍秀肌肉 F-16V戰機嘉義基地群集大象漫步