空軍：遠距精準飛彈抵台期程修調 不影響F-16V升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「鳳展專案」耗資約1100億元由美國洛克希德．馬丁公司與漢翔，將現有141架F-16A/B構改升級為F-16V（Block20）。圖為F-16V戰備演練。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北5日電）配合美軍售台遠距遙攻精準彈藥（JSOW）抵台時程延後，空軍F-16V升級鳳展專案將延後3年於115年完成。空軍強調，戰機升級計畫仍於明年完成，預算延後是配合AGM-154飛彈抵台期程修調所致。

空軍代號「鳳展專案」，耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B構改升級為F-16V（Block20）；空軍另以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

鳳展升級項目包含先進主動電子掃描雷達（AESA）、聯合頭盔瞄準系統、AIM-9X空對空飛彈等新式武器裝備，執行期程原訂明年完成構改。

根據近日送抵立法院的民國112年度國防預算書顯示，鳳展專案總預算雖然未變，但專案完成的時間點延後到115年；空軍說，戰機升級計畫仍於明年完成，但預算執行時間往後展延的原因，是為了配合武器「JSOW」解繳期程修調所致。

JSOW為聯合防區外遠距遙控精準彈藥（AGM-154 Joint Standoff Weapon），也被稱為滑翔炸彈，為前美國總統川普政府上任後，於2017年首次拍板的對台軍售案，當時還包括MK48重型魚雷、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK46魚雷性能提升、以及MK41垂直發射系統等。

根據111年度國防預算書，空軍去年編列約新台幣470億元，籌購戰機「遠程精準武器籌購案」，原訂116年採購完畢，但根據112年度預算書顯示，這筆預算也延後3年，將於119年才完成，總預算額度維持不變；F-16可操作的遠距精準武器包括：AGM-154、AGM-88、以及AGM-84魚叉反艦飛彈。（編輯：郭無患）1110905