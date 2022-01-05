一頂值千萬 F-16V新式頭盔讓飛官「看哪打哪」

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（中央社記者游凱翔嘉義5日電）為展現戰力，F-16V戰機今天在嘉義基地首度進行「大象漫步」外，更展示一頂要價超過新台幣1000萬元的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），將賦予飛行員更強大作戰能力，配合AIM-9X飛彈，更能「看到哪，打到哪」。

為展現空軍戰力，空軍上午邀請媒體前往空軍嘉義基地採訪，並進行F-16V（Block20）緊急起飛、大象漫步（Elephant Walk）科目，同時也展示價值高達新台幣1000萬元聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）。

針對聯合頭盔瞄準系統，首次曝光是在去年11月18日F-16V成軍典禮上，空軍也在此次的媒體邀訪上展示這頂擁有最新科技的頭盔。

聯合頭盔瞄準系統的種子教官、飛官顏祥陞少校簡報指出，這頂頭盔的最大特色為「顯示」，以原本頭盔為基礎加掛瞄準系統，由於構改後F-16V搭載功能強大的主動電子掃描陣列雷達（AESA），具備同時進行對空、對地、對海搜索的能力，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。

顏祥陞解釋，飛行員必須處理的戰機資訊多達約100項，過往這些資訊僅能顯示於正前方的抬頭顯示器（HUD），但擁有這頂高科技頭盔後，這些訊息可以同步整合顯示於頭盔中的鏡片，在進行訓練或作戰時，獲得資訊的方向與來源不再侷限於正前方，達到人機一體目的。

顏祥陞表示，至於外傳「看到哪，打到哪」要視搭載哪一種武器飛彈，若是配合AIM-9X飛彈，只需用眼睛去注視欲攻擊的目標。也就是說，只要飛行員目視敵機便可鎖定攻擊，不需要操作戰機瞄準敵機，且AIM-9X飛彈更能迴轉攻擊正後方的敵機，戰力強大。

但他提到，目前尚未全數撥發這款新式頭盔，因此國軍先以培訓種子教官為主，待熟悉性能並通過更多的架次、驗證戰術後，才會做部隊擴訓。

針對是否有攔截共機的經驗，顏祥陞分享，共機頻頻進入台灣防空識別區（ADIZ），只要有升空的戰機幾乎都曾有攔截經驗，他在兩個月前也曾攔截過，飛官的經驗都相當豐富，當然來襲次數多、攔截的經驗也越多，而且飛官回到地面後，都會分享當天的飛行經驗與缺失。

空軍司令部也透過新聞稿表示，空軍嘉義第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵以最高標準落實各項戰演訓任務，確保空軍戰力的發揮，此次展現平時訓練成果，捍衛台灣領空安全，有信心確保民眾能安心歡度農曆新年。（編輯：林興盟）1110105

共機頻頻侵擾台灣西南防空識別區，駐防空軍嘉義基地的F-16V戰機擔負重要空防任務，國軍5日在嘉義基地進行111年春節加強戰備訓練，展示價值高達新台幣1000萬元的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可幫助飛行員進行訓練或作戰時，獲得資訊方向與來源不再侷限於正前方，達到人機一體目的。中央社記者裴禛攝 111年1月5日