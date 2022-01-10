空軍RF-5E偵照機夜航訓練 起落架燈號異常平安落地

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花蓮基地1架RF-5E偵照機10日因起落架燈號異常緊急落地，人機均安。圖為RF-5E偵照機同型機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北10日電）空軍今天指出，花蓮基地1架F-5戰機執行夜航訓練，因起落架燈號異常緊急落地，人機均安。軍方人士表示，這架F-5戰機是被稱為虎眼戰鬥偵察機的RF-5E偵照機，目前除了正常戰備訓練，也投入國土探勘、災害搶救等任務。

空軍司令部晚間發布新聞稿表示，花蓮基地1架F-5型戰機在夜間執行例行夜航訓練，因起落架燈號異常，經飛行員處置後正常落地，經檢查後人、機均安，詳細原因正由專案小組實施調查中。

由於大多數的F-5戰機駐地在台東志航基地，軍方人士向中央社記者表示，這架F-5戰機為RF-5E偵照機。

F-5型戰機被稱為「老虎機」，因此RF-5E被稱為虎眼戰鬥偵察機，目前除正常戰訓任務外也曾支援國土探勘、災害搶救。在九二一大地震、八八水災時也曾出動拍攝受災情形，以供搶救單位參考。

另外，空軍在民國109年10月曾宣布，由於勇鷹新式高教機均依期程推動，將從110年起逐次量產交機，空軍將依計畫逐次汰換F5戰機，預計113年完成。（編輯：林興盟）1110110