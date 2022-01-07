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國軍萬餘人BMI超標 國防部：輔導體型過胖者減重

2022/1/7 10:02（1/7 10:22 更新）
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國防部7日表示，針對體型過胖的國軍官兵，會輔導做減重門診。（中央社檔案照片）
國防部7日表示，針對體型過胖的國軍官兵，會輔導做減重門診。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北7日電）國軍官兵BMI超標問題引起關注，國防部副部長王信龍今天在立法院受訪表示，「官兵的健康是我們的責任」，對於有關可能體型過胖者會輔導做減重門診，這部分都持續在做。

媒體報導，國防部軍醫局最新統計，國軍全軍目前BMI值（身體質量指數）超過30屬「中度肥胖」的官兵，總數高達萬餘人。

立法院司法及法制委員會今天併案審查陸海空軍刑法第54條條文修正草案，王信龍在會前回應媒體詢問國軍官兵BMI超標的問題時說，「我們都有在掌握。」

王信龍表示，「官兵的健康是我們的責任」，對於有關可能體型過胖的人，會輔導做減重門診，這部分都持續在做。

關於媒體問及外傳國軍BMI超標問題，引發參謀總長陳寶餘關切甚至震怒，一度主張研擬將BMI超過30者列入汰除對象，王信龍回應，「這個應該是媒體自己臆測。」

王信龍指出，要特別說明，每個人體質不一樣，不代表身體就有問題。（編輯：康世人）1110107

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