陸軍打造千坪假城鎮訓場 擬真知名店家招牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔高雄6日電）城鎮戰訓練日益重要，國軍在全台北中南均有建置「假城鎮」訓場，而位在高雄步兵訓練指揮部後山有一處占地2178坪、26棟樓層不一的建物供官兵訓練，且為求真實，上頭甚至有石二鍋、7-11、屈臣氏等招牌，相當有趣。

中共戰機、船艦近年頻侵擾台灣防空識別區，已嚴重影響區域和平穩定，為了展現地面戰力，陸軍司令部上午邀請媒體前往高雄步兵訓練指揮部採訪有關城鎮作戰訓練、實兵模擬接戰系統、運動科學等項目。

針對城鎮作戰訓練項目，現場說明官指出，城鎮作戰一定是未來台澎金馬的作戰戰場之一，城鎮戰有距離近、時間短、壓力大、節奏快等特性；另外，陸軍586旅、333旅上午則在陸軍步兵訓練指揮部後山進行城鎮作戰訓練，並區分紅藍軍對抗。

由於官兵平時無法在都會地區利用公有或私人場域、建物進行城鎮戰訓練，因此軍方在全台北中南均有建置大小不一的「假城鎮」的訓練場域，而位在步兵訓練指揮部後山的假城鎮，占地約2178坪、2乘3的街道方形區，共26棟樓層數不一的建築物供官兵訓練，為一個標準「排戰鬥訓練」範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特別的是，為求仿真，軍方特別將這些房舍的招牌、外觀打造成一般民眾在都會地區常見的店家，例如石二鍋、屈臣氏、星巴克、7-11、遠傳電信、刨冰店、全聯福利中心、警察及消防局等單位，相當有趣。

今天演練的投入兵力，為586旅、333旅各一個排，每個排兵力約30人，各自配備1輛CM32裝甲車、1輛CM33裝甲車、2輛CM34裝步戰鬥車，攻守雙方均運用大量煙霧彈、震撼彈，加上大量的槍、砲射擊聲響，場面相當震撼、逼真。（編輯：蘇志宗）1110106

陸軍於高雄步兵訓練學校後山設置假城鎮訓練場，石二鍋招牌入列。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

陸軍的假城鎮訓練場還將知名手搖杯招牌50嵐改成「60嵐」，相當有趣。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

陸軍於高雄步兵訓練學校後山設置假城鎮訓練場。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

假城鎮訓練場也設置傳統店家招牌。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

國軍6日在高雄陸軍步兵訓練指揮部舉辦111年春節加強戰備訓練，由兩個機步排在城鎮戰訓練場進行對抗戰，以提升官兵城鎮作戰能力。中央社記者裴禛攝 111年1月6日

國軍6日在高雄陸軍步兵訓練指揮部舉辦111年春節加強戰備訓練，在城鎮戰訓練場進行對抗演練，強化官兵戰術作為。中央社記者裴禛攝 111年1月6日

國軍6日在高雄陸軍步兵訓練指揮部舉辦111年春節加強戰備訓練，由兩個機步排在城鎮戰訓練場進行對抗，透過演練強化部隊整體戰力。中央社記者裴禛攝 111年1月6日