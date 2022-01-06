陸軍建置實兵模擬接戰系統 達到科學練兵成效

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（中央社記者游凱翔高雄6日電）共軍頻頻對台文攻武嚇，為強化城鎮作戰訓練，陸軍建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測設備配裝在官兵野戰服裝及武器載具，即時得知演練官兵受傷、擊殺狀況，並利於事後檢討，達到科學練兵成效。

中共戰機、船艦近年頻頻侵擾台灣防空識別區，嚴重影響區域和平穩定，為展現地面戰力，陸軍司令部在高雄步兵訓練指揮部建置「實兵模擬接戰系統」，今天邀媒體採訪。

陸軍說明指出，城鎮作戰一定是未來台澎金馬的作戰戰場之一，城鎮戰有距離近、時間短、壓力大、節奏快等特性，因此陸軍自108年11月開始執行機步排專精訓練，並區分基礎訓練（編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護）及綜合訓練（4天3夜城鎮攻防對抗戰鬥演練）。迄今執行18梯次、36個機步排，每次訓期2週，分為紅、藍軍對抗。

為建立仿真實戰場景，陸軍特別建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射等感知設備裝設在官兵野戰服、槍枝及載具，可即時由電腦端得知演練官兵受傷、擊殺及戰損狀況，並在演練後回顧檢討，達到科學化練兵成效。

陸軍表示，實兵模擬接戰系統分為「單兵雷射偵測模組」及「小型雷射發射模組」。單兵雷射偵測模組又分為頭帶與背帶、單兵通信裝置及背帶控制器（HCU），主要功能為蒐集及傳遞時間、距離、位置、直射武器及曲射武器資料、單兵狀態等功能；小型雷射發射模組部分，又分為發射裝置、虛擬板機、固定機構。雷射發射模組也可裝設在雲豹八輪甲車，提高實戰化訓練。

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步訓部戰術組教官陳建江士官長表示，對抗過程中，紅藍兩軍一定會竭盡所能掌握戰場主控權，而第四天更是日夜不間斷對抗，伏擊、夜間襲擾、摸哨、拂曉攻擊等狀況不斷出現，甚至特戰人員在凌晨滲透。且訓練情境不分下雨、酷熱及嚴寒，「因為戰場上不會有仁慈的敵人」，訓練也沒有劇本。

陸軍586旅機步連排長何懿修中尉指出，城鎮攻防對抗戰鬥演練著重於讓官兵自由發揮，貼近實際情況。通信系統有利即時掌握兵力情況，選定集合點整合兵力，發動對下個據點的攻勢。（編輯：郭無患）1110106

演練官兵於頭盔後方裝設「單兵雷射偵測模組」，再配合實兵模擬接戰系統，得知官兵演練實況狀況。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

國軍6日在高雄陸軍步兵訓練指揮部舉辦111年春節加強戰備訓練，由2個機步排在城鎮戰訓練場進行對抗戰，並透過戰裁傷損及戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧與檢討。中央社記者裴禛攝 111年1月6日

國軍6日在高雄陸軍步兵訓練指揮部舉辦111年春節加強戰備訓練，由2個機步排以紅、藍軍代表攻、守方，在仿真的城鎮戰訓練場進行對抗戰。中央社記者裴禛攝 111年1月6日