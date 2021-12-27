任何戰技都有必要 邱國正：刺槍術不會廢除

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（中央社記者游凱翔台北27日電）陸軍推廣刺槍訓練，引起議論，立委並提案減列預算。國防部長邱國正今天表示，部隊訓練不只單純考量「會不會用到」，任何戰技都有必要，不會因為有不同的聲音就廢除。

陸軍下令推廣刺槍訓練，更組成示範刺槍隊，推廣刺槍、對刺訓練到各部隊，但引發外界討論；民進黨立委蔡適應提案減列陸軍訓練業務預算，並認為，現代戰爭強調C4ISR（指管通資情監偵）、精準打擊等項目，刺槍術並非核心訓練。

立法院外交及國防委員會上午審查國防部民國111年度公開預算，邱國正會前接受媒體訪問時表示，部隊訓練不只單純考量「會不會用到」，還有練力、練技、練膽、練心等層面。

邱國正說，「戰場上怎麼會要立正」，如果從戰場考量，國軍為何要訓練「立正」；他強調，無論刺槍、防身、奪刀及奪槍，任何自我防衛戰技都有必要，部隊訓練各式各樣，「你怎麼會知道將來用不到」。

邱國正強調，他不會因為有（不同）聲音就廢除剌槍訓練，要從長計議。

國防部對立法院提出「台美高階軍文職官員交流互訪執行概況」報告書指出，疫情影響台美實體互訪，待疫情趨緩後，將爭取美國國防部派遣高階官員訪台，研討國防發展及建軍備戰需求雙邊政策對話及相關議題。

邱國正指出，國軍與美軍一直都在交流，但要看時機，今年確實受疫情影響，等疫情過後且經評估許可，就會恢復實體交流，沒有預設立場。（編輯：郭無患）1101227