F-16升級 空軍：與美協調未來每月交機3架

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空軍以「鳳展專案」升級F-16，今年規劃交機31架，截至11月止已交28架；也透過美軍專案辦公室協調，未來每月交機3架。圖為升級的F-16V。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北29日電）空軍正以「鳳展專案」針對現有141架F-16A/B升級為F-16V，空軍今天表示，今年規劃交機31架，截至11月止已交28架，希望年底前再完成2至3架，也透過美軍專案辦公室協調，未來每月交機3架。

空軍先前以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。

立法院外交及國防委員會審查民國111年度國防部公開預算，國民黨立委廖婉汝提案指出，鳳展專案F-16V（Block20）戰機已構改60架，111年規劃交機36架，對於漢翔公司履約能量存有疑義，因此要求凍結111年57億元的性能提升預算。

空軍參謀長黃志偉中將表示，「鳳展專案」今年原本將構改交機31架，截至11月為止已交機28架，希望年底前再完成2至3架，空軍也透過美軍專案辦公室協調，未來每月交機3架，進度正常。

立法院外交及國防委員會召委陳以信裁示，凍結1億元，待空軍提出書面報告後始得動支。

針對空軍對美採購的MQ-9B無人機，陳以信關切，MQ-9B無法如美軍無人機可通過衛星通訊資料鏈，無法即時與友軍單位共享圖資等情資，必須依序傳遞地面工作站、空軍作戰指揮部、衡山指揮所，再傳遞到各作戰單位，無法發揮最大效益。

黃志偉說明，MQ-9B目前正在建案階段，規劃所有系統將與美軍現役一模一樣，相關訊號均可連接、沒有問題，民國116年全案可完成。（編輯：林興盟）1101229