新型飛彈巡防艦噸位將瘦身 劃分防空反潛構型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北31日電）112年度國防預算書今天送抵立院，海軍原規劃「新一代飛彈巡防艦」將改採噸位較小的「新一代輕型巡防艦」，預計115年完成2艘原型艦；立委蔡適應透露，新艦將劃分為防空、反潛構型，配備垂直發射系統、拖曳聲納，預計明年開工。

根據民國111年度國防預算書顯示，國防部共編列新台幣245億4916萬元、108年至115年持續預算，打造一艘新一代飛彈巡防艦原型艦。

但預算的高峰期一直往後順延，被外界解讀執行不順，或有媒體報導，順延是因為中科院研發的「訊聯」等戰鬥系統未達海軍要求所致。

立委蔡適應去年12月在立法院質詢此議題，國防部長邱國正當時回應，似乎還要再調整，待評估完成後，構型也可以再修訂；海軍參謀長蔣正國中將表示，以目前情況來評估，全案會往後延。

根據送抵立法院的112年度國防預算書，建案名稱已確定從「新一代飛彈巡防艦」（約4500噸）更改為「新一代輕型巡防艦」（約1500噸至2500噸），預算金額、編列年度仍維持在245億4916萬元、108年至115年，預計在115年完成2艘原型艦，其預算高峰為114年。

海軍指出，新一代輕型巡防艦負責台海偵巡、外島運補護航、維護海上交通線安全、支援戰演訓及執行護漁等任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委蔡適應認為，從飛彈巡防艦改為輕型巡防艦是正確的發展。他認為，目前海軍缺乏二級艦，軍艦任務調派彈性、官兵歷練都會受到影響，更甚者，在海軍26艘3000噸級以上水面作戰艦中，只有1艘艦齡小於24年，另有4艘大於50年、6艘大於40年，這是非常嚴重的警訊。

蔡適應透露，新一代輕型巡防艦預計明年開工，未來將區分防空、反潛兩種構型，防空型裝備垂直發射系統，反潛型擁有拖曳聲納，未來總數不會少於8艘，以濟陽級巡防艦為優先取代對象。他也指出，海軍自動化程度相對較低，他希望輕型新艦人員能減至120人左右。（編輯：郭無患）1110831