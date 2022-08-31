空軍建案F-16V敵我識別密碼機 作戰載台驗證免誤判

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根據112年度國防預算書，空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Blk70）戰機，未來將部署台東志航基地。圖為F-16V以空中分列式編隊飛行，展示性能。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北31日電）空軍對美採購66架F-16V（Blk70）戰機，根據112年度國防預算書刊載，空軍自明年起至115年間，新建案「敵我識別器詢答密碼機」，聯合作戰時避免對目標產生誤判、誤擊，甚至遭破解導致誤判情勢。

空軍以代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Blk20）；空軍另以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Blk70）戰機，未來將部署台東志航基地。

民國112年度國防預算書今天送抵立法院，空軍將自112年至115年間，為F-16V（Blk70）編列新台幣1億6332萬元持續性預算，新建案「F-16V（Blk70）型機敵我識別器詢答密碼機」。

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空軍指出，因應現今電戰環境日益嚴峻，聯合作戰時為了避免對目標產生誤判、誤擊，敵我識別為首要關鍵。詢答密碼機是敵我識別的次系統，屬於加密傳輸詢答信號，於戰演訓任務時，使空軍各式載台、武器系統辨視敵我身分驗證，避免明碼遭敵方破解進而偽冒導致誤判情勢。

空軍也編列112年至113年、共4957萬元的持續性預算，新建案「飛機概念設計分析系統建置案」。空軍表示，因應未來飛機及新式武器裝備發展籌獲需求，需展開各式主要系統概念設計作業，但概念設計流程繁雜且涉專業領域廣泛，需藉由氣動力、推力及高頻電磁分析系統等相關工具，執行設計方案驗證。（編輯：郭無患）1110831