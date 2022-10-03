林佳龍稱競選場地租借難 侯友宜：歡迎申請

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）3日指競選場地租借困難，懇請新北市長侯友宜幫忙，他表示，有些場地在很早就被人預借，特別是選前之夜已經連續很多屆都沒辦法借到板橋第一運動場前的廣場。左為行政院長蘇貞昌，右為行政院政務委員兼發言人羅秉成。中央社記者王鴻國攝 111年10月3日

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（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨新北市長參選人林佳龍指競選場地租借難，行政院長蘇貞昌盼地方政府公正辦理，林佳龍也向新北市長侯友宜喊話「幫幫忙」。侯友宜表示，歡迎任何單位依租借辦法來申請。

蘇揆今天到新北市出席第4屆大肚山產業跨域創新高峰論壇時接受媒體聯訪，媒體詢及林佳龍說市府刻意刁難不借場地辦選前之夜，追問蘇貞昌4年前參選新北市長時有無碰過類似狀況嗎？

蘇貞昌表示，任何公用場地、營造物的使用，都有相關的規定，希望各地方政府都能一本公正程序辦理，不要因為首長自己在選舉就有偏頗不公。

林佳龍表示，選舉是民主的嘉年華，人民也有知的權利，這應該是喜事，他懇求侯友宜能幫忙，有些場地在很早就被人預借，特別是選前之夜已經連續很多屆都沒辦法借到板橋第一運動場前的廣場。

林佳龍說，還有一些假日的活動及室內的體育館也有租借困難，這些場地並沒有在辦大型活動，拜託侯友宜幫忙，讓這場民主嘉年華能更熱鬧，來場君子之爭，讓民眾成為最大贏家。

侯友宜今天上午出席市政活動時接受媒體聯訪，針對林佳龍稱租借場地難的問題表示，新北市的公有場館和場地，都有相關的租借辦法，歡迎任何單位都能依辦法來申請。（編輯：張銘坤）1111003