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防疫經費編列 蘇貞昌：錢都花刀口上 勿扭曲

2022/10/3 11:07
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（中央社記者王鴻國新北3日電）防疫經費編列引外界關切，行政院長蘇貞昌今天指出，過程中每一分錢的努力，都經立法院同意並受國會的監督。政府都是把錢花在刀口上，都是急需、及時雨的努力，不要扭曲。

蘇揆今天到新北市出席第4屆大肚山產業跨域創新高峰論壇時接受媒體聯訪，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情經費流向引外界關切，媒體詢及明年度防疫經費新台幣845億元創新高，是否為2024大選綁樁？

蘇貞昌表示，在COVID-19疫情衝擊下，當時世界上的權威機構說，台灣離中國最近、往來綿密，一定會是受害最慘的國家。

蘇揆說，然而這2年多來，因為國人同胞大家團結努力，指揮官、指揮中心因應各種規範、說明都非常得宜，所以現在就要開放國境「隧道走到盡頭，看見曙光」，而這過程中每一分錢的努力，都是經由立法院同意，並受國會的監督。

蘇揆表示，疫苗、防疫的物資、藥物，都是國人生命健康非常急切的需要，防疫人員的辛苦、醫護人員的津貼、受衝擊產業的補貼種種，政府都是把錢花在刀口上，都是急需、及時雨的努力，不要扭曲。

蘇揆表示，比起國外受疫情衝擊的國家以及受損的情形，台灣不但守住了國家的安定、安全，同時在這段期間內，經濟反而是11年來最高，這是不容否認的事實，也是付出相關的代價，引起的最大獲益。

媒體詢及蘇揆昨天對鏡電視申請執照「不必去查」的報導澄清是被亂剪一通等問題，蘇揆表示，NCC是獨立機關，政府都尊重其獨立行使職權，「我講的話清清楚楚，我們現在的政府不是像當年戒嚴時代，還要去查人民的言論思想」，都依照法律規定。（編輯：張銘坤）1111003

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