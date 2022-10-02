蘇貞昌訪新竹州圖書館 讚竹市如鑽石閃耀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市定古蹟新竹州圖書館為新竹市公私協力活化古蹟首宗案例，行政院長蘇貞昌今天前往參觀時，力讚這是一件古蹟修復典範，並將新竹市舉例為鑽石，有燦爛光芒。

蘇貞昌今天在新竹市代理市長陳章賢陪同下，視察新竹州圖書館建築修復後面貌。蘇貞昌致詞表示，前市長林智堅、前副市長沈慧虹過去帶著團隊與新光集團接洽，並取得共識，把一座荒廢易主的營造物，變成美麗質感圖書館，特別肯定新光集團與市府為留下這片資產而努力。

蘇貞昌說，新竹州圖走過歷史、戰火與變遷，如今成為市民好去處，將來也讓新竹的孩子、新竹人都可以在這裡追憶過去、充實自己，成為國家有貢獻的人才。

蘇貞昌說，不管戰火的「戰」是選戰或戰爭，都要肯定走過這些戰火，有能力、心胸、眼光、氣度與努力的人，他要給林智堅與沈慧虹肯定，給做事的人、且為新竹留下這片資產的人肯定。

蘇貞昌表示，讓對的人做對的事，不只是歷史，連營造物都可以有更好的願景，這也是大家要一起努力的方向。新竹市雖小，但鑽石也很小，要如何凝聚、堅定，打造出適合的角度，出來的光芒不但燦爛而且永遠。

新竹市代理市長陳章賢致詞表示，新竹州圖書館為日治時期少數專為圖書館事業設計的建築，縣市尚未分家前，州圖隸屬竹縣資產，分家後因在竹市轄內，縣政府將其賣給新光人壽，封閉長達34年時間，幾乎閒置。

陳章賢指出，自前市長林智堅上任後，於104年親自拜會新光人壽董事長吳東進，獲新光人壽支持協助及中央補助下，啟動調查研究、設計規劃及修復工程，於109年完成修復，重新開館。

今天也一同出席參訪的沈慧虹致詞表示，過去她與林智堅在任內指定舊城區1平方公里內數十處市定古蹟，她也感謝中央幫忙，新竹市總圖書館工程歷經10多次流標，已經順利啟動，過去她參與這些，相信新竹市未來的幸福她也不會缺席。

根據新竹市政府文化局提供的新聞資料，日治時期全台興建3座獨棟公共圖書館，第1座是台南市圖書館，現已拆除；第2座為新竹州圖書館；第3座則是台中州圖書館，現在作為合作金庫使用。相較之下，新竹州圖書館建築原貌最完整保留。

竹市文化局指出，新竹州圖建築特色採近代復興式樣建築風格兼具古典與現代建築元素，這次採原貌修復，盡可能保留舊設備、恢復功能，引入現代防火、防蟲等新技術，以復古而嶄新面貌重現於市民眼前。（編輯：方沛清）1111002