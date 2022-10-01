更多編輯台推薦新聞：
書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學
文化

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌
首頁 / 政治

蘇貞昌：桃園市長要能守國門 鄭運鵬能帶領前進

2022/10/1 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天晚間舉行政績說明會，行政院長蘇貞昌出席表示，桃園的市長要能守住國門，鄭運鵬歷練完整，能接續市長鄭文燦路線，帶桃園繼續前進。

鄭運鵬晚間在龜山區舉行「中央地方做伙拚-民主台灣大步行」政績說明會暨龜山區後援會成立，蘇貞昌、交通部長王國材、鄭文燦皆出席與會。

蘇貞昌出席時表示，台灣在總統蔡英文領導下團結一致、守住COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，現在國境就要開放，大家要謝謝守住國門的鄭文燦；鄭文燦替桃園國際機場把關，包括防疫旅館、銀行、牛排館事件等，都在第一時間承擔，以最有效的速度處理好。

蘇貞昌說，鄭文燦這幾年真的把桃園的基礎打得很好、很扎實，現在8年任滿，要無縫接軌，最好的對象就是鄭運鵬；鄭運鵬雖然很年輕，但歷練完整，中央對桃園的補助，都是靠鄭運鵬在立法院把關、守住預算。

近期中國共機擾台，無人機飛到金門，但蘇貞昌表示，全世界都挺台灣、肯定台灣，國民黨卻在這時候去中國玩、去握手，如果當桃園的市長，要怎麼守住國門。

蘇貞昌喊話，現在不但要守住國門，還要守住桃園，而且要能接續鄭文燦路線，大家要支持鄭運鵬，讓鄭運鵬帶著桃園繼續前進。

由於鄭運鵬確診隔離期滿，目前仍須遵守7+7防疫規定，最後合照時僅以人形立牌代替，並未站在蘇貞昌旁合影。（編輯：郭諭儒）1111001

鄭運鵬
張善政摸彩引賄選爭議 鄭運鵬：相信他但仍須釐清 張善政摸彩引賄選爭議 國民黨議員：鄭運鵬也有
蘇貞昌
蔡總統籲挺18歲公民權 讓台灣加入世界民主潮流 陳時中競總成立 總統：選贏台北讓首都成全國典範
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀