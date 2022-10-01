蘇貞昌：桃園市長要能守國門 鄭運鵬能帶領前進

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（中央社記者葉臻桃園1日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天晚間舉行政績說明會，行政院長蘇貞昌出席表示，桃園的市長要能守住國門，鄭運鵬歷練完整，能接續市長鄭文燦路線，帶桃園繼續前進。

鄭運鵬晚間在龜山區舉行「中央地方做伙拚-民主台灣大步行」政績說明會暨龜山區後援會成立，蘇貞昌、交通部長王國材、鄭文燦皆出席與會。

蘇貞昌出席時表示，台灣在總統蔡英文領導下團結一致、守住COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，現在國境就要開放，大家要謝謝守住國門的鄭文燦；鄭文燦替桃園國際機場把關，包括防疫旅館、銀行、牛排館事件等，都在第一時間承擔，以最有效的速度處理好。

蘇貞昌說，鄭文燦這幾年真的把桃園的基礎打得很好、很扎實，現在8年任滿，要無縫接軌，最好的對象就是鄭運鵬；鄭運鵬雖然很年輕，但歷練完整，中央對桃園的補助，都是靠鄭運鵬在立法院把關、守住預算。

近期中國共機擾台，無人機飛到金門，但蘇貞昌表示，全世界都挺台灣、肯定台灣，國民黨卻在這時候去中國玩、去握手，如果當桃園的市長，要怎麼守住國門。

蘇貞昌喊話，現在不但要守住國門，還要守住桃園，而且要能接續鄭文燦路線，大家要支持鄭運鵬，讓鄭運鵬帶著桃園繼續前進。

由於鄭運鵬確診隔離期滿，目前仍須遵守7+7防疫規定，最後合照時僅以人形立牌代替，並未站在蘇貞昌旁合影。（編輯：郭諭儒）1111001