蔡適應行銷雞籠城隍文化祭 游錫堃蘇貞昌到場力挺

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（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨立委蔡適應今天在立法院召開記者會，行銷雞籠城隍文化祭及美食小吃；受邀出席的立法院長游錫堃說，蔡適應是非常努力打拚的立委，感謝他讓大家看到基隆美食文化。

民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天與基隆護國城隍廟、苗栗縣城隍廟，在立法院共同舉辦「2022雞籠城隍文化祭美食節─古早味小吃」記者會，邀請游錫堃、行政院長蘇貞昌、部會首長與立委共襄盛舉。

游錫堃致詞時，稱讚蔡適應是非常努力打拚的立委，而且根據公督盟評鑑，在立法院出席率和質詢率都有百分之百，第10屆每一個會期都獲得公督盟評鑑為優良立委。

游錫堃表示，蔡適應對基隆地方發展的成果有目共睹，不管在交通方面的基隆捷運結合民生汐止線，還是民生方面自來水漏水率的改善，或是經濟方面的基隆商圈改造等，都在他努力打拚下繁榮發展。

蘇貞昌說，蔡適應很認真，希望大家多多給他支持，繼續打拚為基隆，相信基隆有好的將來。

蔡適應說，外界對於基隆都很熟悉，以奠濟宮為中心的廟口美食相當出名，而今天邀請來的基隆護國城隍廟，周遭同樣有很多美食，他這次與城隍廟共同舉辦記者會，就是希望將美食推薦給更多民眾，尤其在疫情即將趨緩、國門準備重啟，大家也要回到日常生活的當下，基隆會努力走在最前面。

此外，蔡適應接受媒體聯訪，被問到他被指與黑道關係密切一事；蔡適應說，若要講到跟黑道的關係，國民黨跟黑道更加密切，媒體報導他有參加某場活動，而國民黨基隆市長參選人謝國樑也受邀該場活動。

蔡適應說，他是民意代表、是去跑攤，但謝國樑不是民意代表還受邀，關係應該更加綿密，而且謝國樑當天的座位，離主桌非常核心。（編輯：翟思嘉）1110930