遭質疑介入鏡電視審照 蘇貞昌陳耀祥澄清

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（中央社記者郭建伸台北30日電）府院高層遭質疑介入國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視執照申請。NCC主委陳耀祥今天在立法院備詢時強調，行政院長蘇貞昌沒有施壓，若檢調傳訊會全力配合；蘇貞昌也表示，他沒有為此找過陳耀祥。

時代力量立委陳椒華日前質詢鏡電視執照問題時公布音檔，引發外界質疑政黨或府院高層政治力介入。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委賴香伶今天質詢時問繼續追問鏡電視問題，並要求國家通訊傳播委員會主委陳耀祥先承諾在國會殿堂備詢都是說真話。陳耀祥回覆「當然」，強調是真實陳述。

賴香伶詢問陳耀祥，根據公布的錄音檔內容，蘇貞昌是否曾為執照審查施壓。

陳耀祥表示，鏡電視設置有前後兩次，第二次通過的那次，時任董事長為陳建平，委員會基本上沒有施壓問題，而蘇貞昌也沒有施壓。

賴香伶表示，是否是裴偉說謊，若NCC遭誣衊該如何處理。

陳耀祥表示，裴偉如何說他不知道，但必須先釐清音檔真偽，若檢調傳訊會全力配合。

賴香伶追問，蘇貞昌是否曾為音檔指涉的事情找過陳耀祥，或是總統蔡英文曾向蘇貞昌提過鏡電視審照時間太久。

蘇貞昌強調「沒有」，表示第三人在外面講什麼話，這不是總統、院長能控制，也不必去查；當事人質疑爆出來的錄音檔經變造，將採取法律行動，認為拿一個有問題的東西問總統、院長並不對。（編輯：蘇龍麒）1110930