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鏡電視將開董事會討論資金規劃 否認撤換董事長鄭優

2022/9/29 17:22（9/29 17:38 更新）
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媒體報導鏡電視董事會不信任董事長鄭優，打算撤換，鏡電視29日聲明表示，近日將開董事會討論公司資金規劃，但並無撤換董事長之議。（中央社檔案照片）
媒體報導鏡電視董事會不信任董事長鄭優，打算撤換，鏡電視29日聲明表示，近日將開董事會討論公司資金規劃，但並無撤換董事長之議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）鏡電視最近風波不斷，媒體報導董事會不信任董事長鄭優，打算撤換。鏡電視下午聲明表示，董事於近日有敦請董事長儘速召集董事會討論公司資金規劃，但並無撤換董事長之議。

聯合新聞網今天報導，繼兩位前鏡電視董事長隔空交火後，鏡電視董事會也對現任董事長鄭優投下不信任票，列出4大理由認為鄭優不適任，並已發文給NCC打算撤換。4大理由包括鏡電視並未完整和裴偉勢力切割；鄭優未確實執行董事會內容；鄭優公司治理能力堪憂；鏡電視目前資金短缺問題，鄭優未能與董事會相關股東商議具體增資事項等。

鏡電視下午以聲明回應上述報導表示：「鄭董事長非常重視公司增資問題，6月間即提醒啓動增資計劃，近日接到3位董事意見，亦已指示總經理與財務長研商發行新股方案，並將擇期依公司法規定，籌劃召開董事會。」

鏡電視同時指出，鄭優並無媒體所述不適任等理由，並強調董事會運作一切正常。（編輯：屈享平）1110929

前中華電信股份有限公司董事長鄭優3月29日獲推舉為鏡電視董事長。（中央社檔案照片）
前中華電信股份有限公司董事長鄭優3月29日獲推舉為鏡電視董事長。（中央社檔案照片）
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