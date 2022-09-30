鏡電視爭議 蘇貞昌：從不干預NCC、盼勿散布謠言

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（中央社記者王揚宇台北30日電）府院高層遭質疑介入NCC審查鏡電視執照申請，行政院長蘇貞昌今天受訪說，從不干預NCC，如有違法事項主責機關會依法處理，民眾也能提供資料，但不要扭曲、散布謠言。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到外界質疑蘇貞昌介入鏡電視申照案，以及在野黨諷刺這是「台版水門案」，希望法務部調查，也有人認為國家通訊傳播委員會（NCC）應該廢除。

蘇貞昌說，NCC是獨立機關，依職權獨立運作，他們從不干預，相關問題在立法院總質詢時，他已經明白答覆；如有違法等事項，主責機關當然都會依法處理，如果認為有任何違法嫌疑，民眾也都可以提供資料，依法進行作業，但不要扭曲、刻意去散布謠言。

鏡電視於1月19日通過NCC審查，獲得申設許可。

在野黨立委27日在施政總質詢時，關注鏡電視議題，質疑NCC許可鏡電視申設案是否有政治力介入。蘇貞昌當時說，沒有這種事；NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。（編輯：張良知）1110930