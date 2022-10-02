鏡電視風波不必去查報導 蘇貞昌：亂剪接一通

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鏡電視政治風波持續延燒，行政院長蘇貞昌（前中）1日備詢時對此案回答「不必去查」的報導，蘇貞昌直斥是「亂剪接一通」。前左2為民進黨新北市長參選人林佳龍。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日

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（中央社記者王鴻國新北2日電）鏡電視政治風波持續延燒，行政院長蘇貞昌昨天備詢時對此案回答「不必去查」的報導。蘇貞昌表示，亂剪接一通，他講的是股東間的糾紛已採法律訴訟，由法院處理，不是政府來查。

蘇貞昌今天清晨到新北市出席秉友會萬人登山活動，他在民進黨新北市長參選人林佳龍陪同下到新莊擎天府參拜，隨後和民眾致意獲歡迎。

蘇揆接受媒體聯訪時表示，林佳龍的學識一流，從今天參加活動人潮來看，大家都期待新北大翻新，而他也一直支持林佳龍參選，希望可以選出好人才，為新北帶來改變。

媒體詢及有關鏡電視政治風波，蘇貞昌昨天備詢時被問及此案回答「不必去查」的報導。蘇揆直斥是「亂剪接一通」。

他表示，他講的是股東間的糾紛，已採法律訴訟，這是由法院去處理的法律問題，不是政府要來查。媒體追問對台北市長柯文哲指鏡電視政治風波「公開透明就死了」的意見。蘇揆表示，台灣是民主政治開放的社會，各方面都非常公開透明。

蘇貞昌也談到兩岸情勢表示，中國擴張武力已危及區域和平，世界上所有主要民主國家都紛紛大聲呼籲中國節制勿破壞世界和平，眾口一聲要求中國不要耀武揚威，應遵守國際秩序。台灣是國際社會一員，會和民主自由國家站在一起，保衛國家及區域、世界和平。

林佳龍受訪時表示，他是蘇貞昌有政府會做事的團隊，不僅團隊團結且士氣高昂，新北大翻新的各項政策也獲行政院支持，對於蘇揆以前參選新北市長時主張的每一樣政見，包括補助65歲以上老人裝假牙，都想由林佳龍來實現。（編輯：張銘坤）1111002

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）2日清晨與行政院長蘇貞昌（前右）出席秉友會萬人登山活動，林佳龍受訪時表示，對於蘇貞昌以前參選新北市長時主張的每一樣政見，都想由林佳龍來實現。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日

行政院長蘇貞昌（前左3）2日清晨到新北市出席秉友會萬人登山活動，呼籲大家支持民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2），並跟參與活動民眾合影。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日